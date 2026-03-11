Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία – 50χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με δεκάδες μαχαιρίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεα γυναικοκτονία έχει σοκάρει την Ιταλία με θύμα την 50χρονη Daniela Zinnanti, που δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στη Μεσσίνα της Σικελίας από τον πρώην σύντροφό της.
Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.
Χθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζητησε να μιλήσουν.
Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.
Το πτώμα αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.
