Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία – 50χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με δεκάδες μαχαιρίες

Νεα γυναικοκτονία έχει σοκάρει την Ιταλία με θύμα την 50χρονη Daniela Zinnanti, που δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στη Μεσσίνα της Σικελίας από τον πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζητησε να μιλήσουν.

🔴 Dopo aver ucciso l’ex compagna Daniela Zinnanti, 50 anni, il 67enne Santino Bonfiglio ha gettato il coltello vicino a un cassonetto. Fermato, ha confessato il femminicidio avvenuto ieri sera nella casa della donna a Messina ⬇️ https://t.co/xtrgveRvBc — La Nazione (@qn_lanazione) March 11, 2026

Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.

Daniela Zinnanti aveva 50 anni. L'ha trovata la figlia https://t.co/UcpiXYlgDZ — Open (@Open_gol) March 11, 2026

Το πτώμα αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.

