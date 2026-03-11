search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:20
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 11:36

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία – 50χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με δεκάδες μαχαιρίες

11.03.2026 11:36
DanielaZinnanti

Νεα γυναικοκτονία έχει σοκάρει την Ιταλία με θύμα την 50χρονη Daniela Zinnanti, που δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στη Μεσσίνα της Σικελίας από τον πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζητησε να μιλήσουν.

Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.

Το πτώμα αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.

