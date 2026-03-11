search
Ουκρανία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χτύπημα ρωσικού drone στο Χάρκοβο

11.03.2026 09:41
kharkiv_new
φωτογραφία αρχείου

Ρωσικό drone έπληξε εμπορική επιχείρηση στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

«Δυστυχώς, υπάρχουν αρχικές πληροφορίες για δύο νεκρούς», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην επιχείρηση.

Το Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία και αποτελεί αρκετά συχνά στόχο των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

nikolas_farantouris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρώσεις στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα ζητά ο Φαραντούρης από την Κομισιόν

flyover_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα 48ωρο η Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών του Flyover

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

sofia-xrisitdou
ΕΛΛΑΔΑ

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθιά τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

androulakis_pallas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης - Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

