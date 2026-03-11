Ουκρανία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χτύπημα ρωσικού drone στο Χάρκοβο

Ρωσικό drone έπληξε εμπορική επιχείρηση στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

«Δυστυχώς, υπάρχουν αρχικές πληροφορίες για δύο νεκρούς», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην επιχείρηση.

Влада: російський дрон вдарив по підприємству у Харкові, є загиблі та постраждаліhttps://t.co/3B1aX1ONfT — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 11, 2026

Το Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία και αποτελεί αρκετά συχνά στόχο των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» από ΠΟΥ: Σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα σε πολυκατοικία στην Βηρυτό (video)

Βουλγαρία: Μεγάλο προβάδισμα του Ρούμεν Ράντεφ, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών