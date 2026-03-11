Λίβανος: Τέσσερις νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα σε πολυκατοικία στην Βηρυτό (video)

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα, Τετάρτη (11/3), διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το Al Jazeera, το οποίο κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κτίριο εξακολουθεί να καίγεται, ενώ τουλάχιστον δύο διαμερίσματα, το ένα πάνω από το άλλο, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και οι ζημιές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα εκτεταμένες.

Καπνός συνεχίζει να βγαίνει από το κτίριο, ενώ τα συνεργεία πρώτης επέμβασης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με το ισραηλινό επιτελείο, έβαλε ξανά στο στόχαστρο υποδομές της Χεζμπολάχ.

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة عائشة بكار – بيروت (فيديو) pic.twitter.com/SmQFaXD5gG — هنا لبنان (@thisislebnews) March 11, 2026

Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, με πολυκατοικίες χτισμένες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Όπως σημειώνεται, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση, σε μια γειτονιά όπου πολλοί κάτοικοι πίστευαν ότι θα ήταν ασφαλείς.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες από τη Νταχίγιε, με ορισμένες να αναγκάζονται ακόμη και να κοιμούνται στους δρόμους.

