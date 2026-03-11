search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:24
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 08:22

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα σε πολυκατοικία στην Βηρυτό (video)

11.03.2026 08:22
beirut_new

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα, Τετάρτη (11/3), διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το Al Jazeera, το οποίο κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κτίριο εξακολουθεί να καίγεται, ενώ τουλάχιστον δύο διαμερίσματα, το ένα πάνω από το άλλο, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και οι ζημιές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα εκτεταμένες.

Καπνός συνεχίζει να βγαίνει από το κτίριο, ενώ τα συνεργεία πρώτης επέμβασης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με το ισραηλινό επιτελείο, έβαλε ξανά στο στόχαστρο υποδομές της Χεζμπολάχ.

Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, με πολυκατοικίες χτισμένες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Όπως σημειώνεται, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση, σε μια γειτονιά όπου πολλοί κάτοικοι πίστευαν ότι θα ήταν ασφαλείς.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες από τη Νταχίγιε, με ορισμένες να αναγκάζονται ακόμη και να κοιμούνται στους δρόμους.

Μέση Ανατολή: Νέα κύματα πυραύλων και drones από το Ιράν, επιθέσεις Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Το πετρέλαιο «φρενάρει» τον Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Βουλγαρία: Μεγάλο προβάδισμα του Ρούμεν Ράντεφ, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών

Γερμανία: Απεργιακή κινητοποίηση των πιλότων της Lufthansa την Πέμπτη και την Παρασκευή – Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

