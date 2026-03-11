search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

11.03.2026

Γερμανία: Απεργιακή κινητοποίηση των πιλότων της Lufthansa την Πέμπτη και την Παρασκευή – Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

Σε απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή, 12 και 13 Μαρτίου αντίστοιχα, καλεί το συνδικάτο Cockpit περισσότερους από 5.000 πιλότους της Lufthansa. Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, δεν θα επηρεαστούν ωστόσο οι πτήσεις προς και από την Μέση Ανατολή.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τις πτήσεις που αναχωρούν από τη Γερμανία και εκτελούνται από την αεροπορική εταιρία Lufthansa, τη θυγατρική της Lufthansa Cargo και για πρώτη φορά τον περιφερειακό αερομεταφορέα Lufthansa CityLine.

Οι πτήσεις που εξαιρούνται από την κινητοποίηση

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το συνδικάτο απέφυγε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει απεργία.

Τώρα, από την κινητοποίηση εξαιρούνται ρητά πτήσεις προς και από Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

1 / 3