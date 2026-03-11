Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Έτοιμος για συνομιλίες με το Ιράν, καθώς ξέρει ότι «το θέλει», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή για εντέκατη ημέρα, την ώρα μάλιστα, που ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πίτ Χέγκσεθ προαναγγέλλει την πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Αν και αρχικά είχε απορρίψει τις συνομιλίες ο Ντόναλτ Τραμπ, συνεχίζει τις αντικρουόμενες απόψεις και απαντήσεις του, ανεβοκατεβάζοντας μετοχές και εμπορεύματα. Παράλληλα, ενώ είπε πως ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει αναφέρει επίσης ότι «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά», την ώρα που, σύμφωνα με την WSJ, σύμβουλοί του τον παροτρύνουν κατ’ ιδίαν να διατυπώσει δημόσια ένα σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων σε Τεχεράνη και νότιο Λίβανο, εν μέσω μαζικού εκτοπισμού, με το Ιράν να απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους, μεταξύ άλλων στόχων, σε Ντόχα και Αμπού Ντάμπι, όπου χτυπήθηκε διυλιστήριο.

Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση με drone. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του μπορούν να επεξεργάζονται 922.000 βαρέλια την ημέρα. Η εξέλιξη ακολουθεί το κλείσιμο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα και τον τερματισμό της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ. Ο πόλεμος απειλεί με «καταστροφικές συνέπειες» την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις αγορές, με την απειλή, πάντως, του Τραμπ για «φωτιά και οργή» για το Στενό του Ορμούζ να φέρνει πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις «περιμένουν τον αμερικανικό ναυτικό στόλο».

