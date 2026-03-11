Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στο Μπιλμπάο (photos)

Τραγωδία στην πόλη Μιράντα ντε Έμπρο της βόρειας Ισπανίας, καθώς τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο χθες (10/3) αργά το βράδυ. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο παιδιά.

«Στο σημείο, 7 άνθρωποι έλαβαν φροντίδα (…): δύο πέθαναν εκεί και 5 διακομίσθηκαν (στο νοσοκομείο), αλλά ένας από αυτούς υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ανακοίνωσή τους.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ένα 11χρονο αγόρι και ένα 7χρονο κορίτσι, διευκρίνισαν.

Η πυρκαγιά που οφείλεται σε άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε σε κτίριο της Μιράντα ντε Έμπρο, μια πόλη με περισσότερους από 35.000 κατοίκους που βρίσκεται στην επαρχία Μπούργκος, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από το Μπιλμπάο.

Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τριήμερο πένθος στην πόλη.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλης και Λεόν Αλφονσο Φερνάντεθ Μανιουέκο δήλωσε «συντετριμμένος», εκφράζοντας «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και όλη μου την αγάπη στις οικογένειες των αποθανόντων, όπως και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Στα μέσα Φεβρουαρίου, 5 νεαρής ηλικίας άνθρωποι, από 14 ως 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κτίριο, κοντά στη Βαρκελώνη, στη βορειοανατολική Ισπανία.

