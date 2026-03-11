search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 19:08

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

11.03.2026 19:08
sxoleio

Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο Ιράν, σύμφωνα με τα ευρήματα της στρατιωτικής έρευνας.

Οι συντεταγμένες για το θανατηφόρο χτύπημα βασίστηκαν σε παρωχημένα δεδομένα, που διαβίβασε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας στο Κεντρικό Στρατηγείο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα ευρήματα της έρευνας.

Αξιωματούχοι σχολίασαν στους NYT ότι μένουν να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα, όπως γιατί δεν έγινε διπλός έλεγχος και γιατί δεν έγινε επαλήθευση πριν εκτοξευτεί ο πύραυλος.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη τουλάχιστον 175 άτομα, με την πλειοψηφία να είναι ανήλικες μαθήτριες, έχασαν τις ζωές τους.

Ήταν κοντά σε βάση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετατοπίσει την ευθύνη στο Ιράν, όμως τα ευρήματα ήταν αναμενόμενα, καθώς μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν πυραύλους Tomahawk.

Οι ΗΠΑ στόχευαν βάση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που βρίσκεται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.

Το σχολείο στο παρελθόν ήταν τμήμη της βάσης και σύμφωνα με έρευνα των NYT, κάποια στιγμή μετά το 2013 οικοδομήθηκε περίφραξη, που το διαχώριζε.

Μεταξύ του 2013-2016 απομακρύνθηκαν οι πύργοι παρακολούθησης που βρίσκονταν κοντά στο σχολείο, ανοίχτηκαν 3 είσοδοι, δημιουργήθηκαν χώροι παιχνιδιού και οι τοίχοι βάφτηκαν μπλε και ροζ.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας κωδικοποίησε το σχολείο ως στόχο και μεταβίβασε την πληροφορία στο Κεντρικό Στρατηγείο, το οποίο κανονικά οφείλει να ελέγξει τις πληροφορίες αλλά αυτό δεν το έκανε.

Διαβάστε επίσης

Reuters: Οι χώρες του Κόλπου πληρώνουν το τίμημα για τον πολέμο του Τραμπ και του Νετανιάχου 

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

Τραμπ στο Axios: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχουν μείνει στόχοι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

magda fyssa efeteio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

iran-238423
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ναρκοθέτησε τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί με πυραύλους υψηλής ταχύτητας που εκτοξεύονται υποβρυχίως – Καθησυχαστικός ο Τραμπ – Live οι εξελίξεις

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν την Πέμπτη 12/3 οι αιτήσεις για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία – Η διαδικασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:24
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

magda fyssa efeteio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

1 / 3