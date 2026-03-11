ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο Ιράν, σύμφωνα με τα ευρήματα της στρατιωτικής έρευνας.

Οι συντεταγμένες για το θανατηφόρο χτύπημα βασίστηκαν σε παρωχημένα δεδομένα, που διαβίβασε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας στο Κεντρικό Στρατηγείο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα ευρήματα της έρευνας.

Αξιωματούχοι σχολίασαν στους NYT ότι μένουν να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα, όπως γιατί δεν έγινε διπλός έλεγχος και γιατί δεν έγινε επαλήθευση πριν εκτοξευτεί ο πύραυλος.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη τουλάχιστον 175 άτομα, με την πλειοψηφία να είναι ανήλικες μαθήτριες, έχασαν τις ζωές τους.

Ήταν κοντά σε βάση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετατοπίσει την ευθύνη στο Ιράν, όμως τα ευρήματα ήταν αναμενόμενα, καθώς μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν πυραύλους Tomahawk.

Οι ΗΠΑ στόχευαν βάση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που βρίσκεται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.

Το σχολείο στο παρελθόν ήταν τμήμη της βάσης και σύμφωνα με έρευνα των NYT, κάποια στιγμή μετά το 2013 οικοδομήθηκε περίφραξη, που το διαχώριζε.

Μεταξύ του 2013-2016 απομακρύνθηκαν οι πύργοι παρακολούθησης που βρίσκονταν κοντά στο σχολείο, ανοίχτηκαν 3 είσοδοι, δημιουργήθηκαν χώροι παιχνιδιού και οι τοίχοι βάφτηκαν μπλε και ροζ.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας κωδικοποίησε το σχολείο ως στόχο και μεταβίβασε την πληροφορία στο Κεντρικό Στρατηγείο, το οποίο κανονικά οφείλει να ελέγξει τις πληροφορίες αλλά αυτό δεν το έκανε.

