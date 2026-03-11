search
11.03.2026 17:04

Τραμπ στο Axios: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχουν μείνει στόχοι»

11.03.2026 17:04
trump new

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ότι δεν έχουν μείνει άθικτοι πολλοί στόχοι εντός του Ιράν.

«Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερες ζημιές από ό,τι πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

«Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όποια στιγμή θελήσω να τελειώσει ο πόλεμος, θα τελειώσει», πρόσθεσε και σχολίασε ότι η εχθρότητα του Ιράν έχει στραφεί στις χώρες του Κόλπου. 

Άλλα λένε Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι

Ο Τραμπ μπορεί να διαβεβαιώνει ότι πόλεμος είναι κοντά στο τέλος, αλλα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκπέμπουν εντελώς διαφορετικά μηνύματα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας και να κερδίσουμε με αποφασιστικότητα».

Αντίστοιχα, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κάνει εκτιμήσεις δημόσια πως τα χτυπήματα θα συνεχιστουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Εντωμεταξύ, η Τεχεράνη από χθες άρχισε να ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσες νάρκες έχουν τοποθετήσει, αλλά ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 16 σκάφη τοποθέτησης.

Ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το αμερικανικό ναυτικό θα εξουδετερώσει τις ιρανικές δυνάμεις, ώστε να μην μπορούν να παρεμποδίζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα. 

«Συνεχίζουμε να ασκούμε καταστροφική πολεμική δύναμη κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η δύναμη των ΗΠΑ αυξάνεται, ενώ η πολεμική δύναμη του Ιράν μειώνεται», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί δραστικά.

