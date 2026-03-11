search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:56
11.03.2026 15:34

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

11.03.2026 15:34
Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, για να δώσουν το «παρών» στις κηδείες των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC), των διοικητών του στρατού κι άλλων που σκοτώθηκαν στις πρώτες ημέρες των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στην πλατεία Enghelab στην Τεχεράνη.

Φορτηγά που μετέφεραν τα φέρετρα πέρασαν ανάμεσα σε χιλιάδες Ιρανούς, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη τους.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ενκέλαμπ στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, ακόμη και ενώ οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευαν την πόλη.

Πλήθος κόσμου, κρατώντας φωτογραφίες και λουλούδια απέτινε φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στο καθεστώς και στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο υποστράτηγος Αμπντολαχίμ Μουσαβί, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς και ο υποστράτηγος Μοχάμαντ Πακπούρ, που ηγούνταν των Φρουρών της Επανάστασης.

