Ρωσία: Έχουμε συνεχή επαφή με το Ιράν για να υπάρξει επιστροφή στην ειρήνη

Με στόχο την επιστροφή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ηγεσία του Ιράν, ώστε να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτή.

«Εδώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μόνιμη επαφή με την ιρανική πλευρά και με την ιρανική ηγεσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ηΡωσία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή”, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησαν με τους Ιρανούς ομολόγους τους τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

