11.03.2026 12:39

Ελληνόκτητο το ένα πλοίο που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

11.03.2026 12:39
Πηγή: marine traffic

Ελληνόκτητο είναι το ένα από τα τρία δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν σήμερα στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για το «Star Gwyneth» που έχει σημαία των Νησιών Μάρσαλ και ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk του Πέτρου Παππά. 

Το πλοίο κατασκευής 2006, χτυπήθηκε από βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, στις 02:05 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πλοίο έχει υποστεί μια τρύπα δύο μέτρων στο πρώτο αμπάρι φορτίου, ενώ ζημιές έχουν και οι δεξαμενές έρματος. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί σώο, ενώ το πλοίο παρουσιάζει κλίση.

Αντίθετα, άλλο πλοίο της εταιρείας, το Star Maria κατάφερε να περάσει το στενό και να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο την Τρίτη, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

Είναι ένα εκ των μόνο δύο δυτικών πλοίων που έχουν καταγραφεί να αποχωρούν από την κρίσιμη περιοχή τις τελευταίες πέντε ημέρες. 

