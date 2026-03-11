Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Τα ανάμεικτα μηνύματα από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και το Πεντάγωνο έχουν αφήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, τις αγορές και τους πολιτικούς να προσπαθούν να μαντέψουν το πώς – και πότε – θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Κάθε εβδομάδα χωρίς επίλυση κινδυνεύει να επιδεινώσει το οικονομικό χάος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αυξάνοντας τα πολιτικά διακυβεύματα για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Axios.

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ρεπουμπλικανούς σε ετήσια συνάντηση τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, «αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά».

Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου δήλωσε στο CBS News ότι ο πόλεμος είναι «πολύ ολοκληρωμένος, σχεδόν ολοκληρωμένος».

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι η Τρίτη «θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι σήμερα.

Ακολουθούν πέντε σενάρια για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Διαπραγματευμένη κατάπαυση του πυρός και πυρηνική συμφωνία

Ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν ένας από τους βασικούς δηλωμένους στόχους του Τραμπ από την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τρεις γύρους έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη λίγες μέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά οι απεσταλμένοι του Τραμπ τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη δεν ήταν σοβαρή σχετικά με μια συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι η επανέναρξη των συνομιλιών είναι «πιθανή», αλλά ότι είναι απογοητευμένος από την επιλογή του σκληροπυρηνικού Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον εκλιπόντα πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης.

Η ίντριγκα: Την ημέρα πριν από την έναρξη των επιθέσεων, οι μεσολαβητές του Ομάν δήλωσαν ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αποθηκεύσει ποτέ εμπλουτισμένο ουράνιο και χαρακτήρισαν την ειρήνη «εφικτή». Δεν είναι σαφές πώς ο πόλεμος θα επηρεάσει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Το μοντέλο της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ έχει επισημάνει τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και δημιούργησαν μια σχέση εργασίας με τη διάδοχό του, την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ως πρότυπο για το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως το Ιράν «έκανε ένα μεγάλο λάθος» με τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και άφησε να εννοηθεί ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης μπορεί να μην διαρκέσει.

Πέρα από την απλή γεωγραφία, η σύγκριση Ιράν-Βενεζουέλας έχει σημαντικά όρια. Οι ειδικοί λένε ότι η αντιμετώπισή τους ως ισοδύναμων παρερμηνεύει τη δομή εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το καθεστώς έχει επιβιώσει 47 χρόνια κυρώσεων, πολέμων και εσωτερικών εξεγέρσεων, κατορθώνοντας να εδραιωθεί με στρατιωτικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς θεσμούς που έχουν σχεδιαστεί για να επιβιώσουν από οποιονδήποτε μεμονωμένο ηγέτη.

Για τους Ιρανούς διαδηλωτές που έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους απαιτώντας αλλαγή καθεστώτος, ένας ηγέτης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προέρχεται από το σύστημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προδοσία παρά ως απελευθέρωση.

Λαϊκή εξέγερση και κατάρρευση του καθεστώτος

Η πιθανότητα κατάρρευσης είναι πραγματική: Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός, η οικονομία έχει καταρρεύσει και το Ιράν βίωσε τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες από την επανάσταση του 1979, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως δημιουργία «συνθηκών για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του»

Η ιρανική αντιπολίτευση όμως δεν έχει ενιαίο ηγέτη ούτε οργανωμένη δύναμη επί τόπου. Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά Παχλεβί είναι από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, αλλά ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει την αξιοπιστία του, εν μέρει επειδή ο Παχλεβί δεν έχει ζήσει στο Ιράν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

Οι κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ισραήλ θα μπορούσαν να παράσχουν κάποια χερσαία υποστήριξη, αλλά οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί – όπως λόγου χάρη η πιθανότητα το Ιράν να εμπλακεί στο είδος του εμφύλιου πολέμου που μαινόταν στη Συρία για μια δεκαετία.

Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συζήτησαν την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να ασφαλίσουν ή να καταστρέψουν φυσικά τα αποθέματά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, σύμφωνα με τους Barak Ravid και Marc Caputo του Axios .

Αυτό το σενάριο τερματίζει τον πόλεμο όχι με μια πολιτική διευθέτηση, αλλά με την φυσική εξάλειψη της πυρηνικής απειλής. Η αποστολή αυτή ωστόσο θα έστελνε στρατιωτικούς στο έδαφος σε μια χώρα που εξακολουθεί να εκτοξεύει ενεργά βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Τραμπ κηρύσσει τη νίκη του και αποσύρεται

Σε αυτό το σενάριο, ο Τραμπ αποφασίζει ότι οι δυνατότητες του Ιράν σε πυραυλικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν υποβαθμιστεί αρκετά, δηλώνει μια ιστορική νίκη και αποσύρεται, ανεξάρτητα από το αν η υποκείμενη πολιτική κατάσταση στην Τεχεράνη έχει επιλυθεί ή όχι.

Οι αγορές στοιχηματίζουν σε μια γρήγορη έξοδο, ειδικά καθώς ο οικονομικός πόνος στην εγχώρια αγορά απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο.

Ο ίδιος ο Τραμπ ωστόσο προειδοποίησε ότι το να επιτρέψει σε λάθος ηγέτη να αναλάβει την εξουσία θα ανάγκαζε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στον πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

Ο τερματισμός της επιχείρησης μπορεί επίσης να απαιτήσει την έγκριση του Ισραήλ – το οποίο έχει δείξει ότι είναι πρόθυμο να ενεργήσει μονομερώς και έχει δεσμευτεί να εξαλείψει οριστικά την ιρανική πυρηνική απειλή με ή χωρίς την Ουάσινγκτον

Διαβάστε επίσης

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία – 50χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με δεκάδες μαχαιρίες

Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στο Μπιλμπάο (photos)

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό