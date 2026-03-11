search
11.03.2026 13:22

Προκλητική δήλωση Ερντογάν με αφορμή το Ιράν: «Όποιοι θέλουν να δουν τον χαρακτήρα μας, ας κοιτάξουν την Κύπρο»

11.03.2026 13:22
erdogan 77- new

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή «πριν αυτός πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή», κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον της κοιβουλευτικής του ομάδας.

«Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο αυτόν πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή. Αν δοθεί στην διπλωματία μια ευκαιρία, είναι τελείως εφικτό. Θα συνεχίσουμε υπομονετικά τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχισθεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει», πρόσθεσε.

«Ως λαοί της περιοχής, δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πόλεμο του οποίου είμαστε ήδη θύματα να μας προκαλέσει νέα δεινά».

Η επίθεση Ερντογάν στο Ιράν με αναφορά στη Κύπρο

Ο Τούρκος πρόεδρος ωστόσο, στην ομιλία του επιτέθηκε στο Ιράν -χωρίς να το ονομάσει- και σε απειλητικό τόνο προειδοποίησε κάνοντας αναφορά… στη Κύπρο, με αφορμή τις απόπειρες της Τεχεράνης να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Τουρκία, με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από ειρήνη και ηρεμία, αλλά αν κάποιος έχει βλέψεις στα εδάφη μας, δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ:

«Δεν θα πέσουμε στην παγίδα κανενός. Η Τουρκία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα. Ο τουρκικός λαός δεν είναι οποιοσδήποτε λαός, και όσοι θέλουν να δουν τον χαρακτήρα μας ας κοιτάξουν την Κύπρο, τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας μας, ας δουν τη νίκη μας στα Δαρδανέλια».

Χθες, ο Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με οποιαδήποτε «προκλητική ενέργεια» της Τεχεράνης, μετά την αναχαίτιση και δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

