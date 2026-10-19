Ο Ολλανδός πρωθυπουργός και ο σύντροφός ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο παιδί τους μέσω παρένθετης μητέρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν, και ο αρραβωνιαστικός του, ο Αργεντινός Ολυμπιονίκης του χόκεϊ επί χόρτου Νικολάς Κίναν, πρόκειται να γίνουν γονείς το 2027, με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησαν οι ίδιοι μέσω Instagram, αναρτώντας δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη εμφανίζονται να κρατούν το υπερηχογράφημα του μωρού, ενώ στη δεύτερη ποζάρουν μαζί με την παρένθετη μητέρα. Η γυναίκα κατονομάζεται μόνο ως Λίζα, χωρίς να δημοσιοποιούνται περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά της.

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός έρχεται. Τα λέμε το 2027, μικρούλη», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα της ανάρτησης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τη Λίζα, όσο και προς τη δότρια ωαρίων.

Ο 39χρονος Γέτεν ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας δύο ιστορικές πρωτιές για την Ολλανδία: Έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της χώρας και ο πρώτος που έχει δηλώσει δημόσια ότι ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τι ισχύει στην Ολλανδία για την παρένθετη μητρότητα

Για την επίτευξη της εγκυμοσύνης χρησιμοποιήθηκαν υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ολλανδία, όπου η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι η γυναίκα που κυοφορεί δεν λαμβάνει αμοιβή.

Στο μεταξύ, τον Δεκέμβριο αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για τη διαδικασία. Μία από τις βασικές προβλέψεις του αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης των υποψήφιων γονέων ως νόμιμων γονέων αμέσως μετά τον τοκετό, χωρίς να χρειάζεται να αναγνωρίζεται αρχικά ως γονέας η παρένθετη μητέρα.

Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν είναι ενιαίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία, για παράδειγμα, απαγορεύει την παρένθετη μητρότητα, προβλέποντας ακόμη και ποινή φυλάκισης, ενώ η Ελλάδα και η Ιρλανδία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν νομοθετήσει τη δυνατότητα παρένθετης κύησης χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευση στον ιστότοπο του κόμματός του, D66, ο Ολλανδός πρωθυπουργός σχεδιάζει να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγες ημέρες κοντά στην αναμενόμενη ημερομηνία γέννησης, ώστε να βρίσκεται με την οικογένειά του.

Διαβάστε επίσης:

Μπεν-Γκβιρ: «Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ» – Φοιτητικό μπλόκο στον ακροδεξιό υπουργό στο Τελ Αβίβ

Μελανσόν σε Λεκορνί για τα περί «αποσταθεροποίησης των εκλογών» από την Αριστερά: Αν δεν είναι ψεύτης, να κατονομάσει τους υπεύθυνους

Ισπανία: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία – Πλημμύρες στη Βαλένθια και σε άλλες περιφέρειες, επιχειρήσεις διάσωσης και ακυρώσεις πτήσεων











