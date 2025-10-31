Ολλανδία: Οριστικά νικητής ο Γέτεν και το D66 σύμφωνα με τα ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ στην Ολλανδία δίνουν τελικό νικητή των εκλογών στη χώρα το κεντρώο κόμμα D66 και τον Ρομπ Γέτεν.

Αν και επισήμως δεν έχει δοθεί το 100% της καταμέτρησης (είναι στο 99,7%), το ακροδεξιό κόμμα του Γκεερτ Βίλντερς επιβεβαιώθηκε πως δεν μπορεί να ξεπεράσει το D66 με το οποίο ισοψηφεί με 26 έδρες. Η διαφορά τους σε ψήφους είναι στο 0,2% (16,9% έναντι 16,7% του ακροδεξιού PVV)

Δεδομένου πως καμία άλλη παράταξη δεν σκοπεύει να συνεργαστεί μαζί του, θεωρείται νικητής ο Γέτεν, ο οποίος κατάφερε μετά το debate του Σεπτέμβρη, να φτάσει το κόμμα του από τις 12 έδρες στη κορυφή.

Ο Ρομπ Γέτεν έχει ξεκαθαρίσει ότι αναζητά έναν συνασπισμό ευρείας βάσης που να είναι «σταθερός και φιλόδοξος». Έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία το να συνεργαστεί με το κόμμα του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Φρανς Τίμερμανς, μαζί με τους συντηρητικούς φιλελεύθερους της Γεσιλγκιόζ και το αναζωογονημένο Χριστιανοδημοκρατικό CDA.

