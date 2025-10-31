search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

31.10.2025 14:27

Ολλανδία: Οριστικά νικητής ο Γέτεν και το D66 σύμφωνα με τα ΜΜΕ

31.10.2025 14:27
Τα ΜΜΕ στην Ολλανδία δίνουν τελικό νικητή των εκλογών στη χώρα το κεντρώο κόμμα D66 και τον Ρομπ Γέτεν.

Αν και επισήμως δεν έχει δοθεί το 100% της καταμέτρησης (είναι στο 99,7%), το ακροδεξιό κόμμα του Γκεερτ Βίλντερς επιβεβαιώθηκε πως δεν μπορεί να ξεπεράσει το D66 με το οποίο ισοψηφεί με 26 έδρες. Η διαφορά τους σε ψήφους είναι στο 0,2% (16,9% έναντι 16,7% του ακροδεξιού PVV)

Δεδομένου πως καμία άλλη παράταξη δεν σκοπεύει να συνεργαστεί μαζί του, θεωρείται νικητής ο Γέτεν, ο οποίος κατάφερε μετά το debate του Σεπτέμβρη, να φτάσει το κόμμα του από τις 12 έδρες στη κορυφή.

Ο Ρομπ Γέτεν έχει ξεκαθαρίσει ότι αναζητά έναν συνασπισμό ευρείας βάσης που να είναι «σταθερός και φιλόδοξος». Έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία το να συνεργαστεί με το κόμμα του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Φρανς Τίμερμανς, μαζί με τους συντηρητικούς φιλελεύθερους της Γεσιλγκιόζ και το αναζωογονημένο Χριστιανοδημοκρατικό CDA.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public – 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

