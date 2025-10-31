Γάζα: Δεν υπολογίζει καμία εκεχερία το Ισραήλ – Νέοι φονικοί βομβαρδισμοί μέσα στη νύχτα

Επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας δύο τουλάχιστον ανθρώπους εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό, ενώ έναν άλλον τον πυροβόλησαν και σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, όπως μετέδωσε σήμερα το WAFA. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ένας τρίτος Παλαιστίνιος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί σε προηγούμενο ισραηλινό βομβαρδισμό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Η εκεχειρία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και που άφησε ανεπίλυτα ακανθώδη ζητήματα όπως αυτό του αφοπλισμού της Χαμάς και το χρονοδιάγραμμα για την ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας, δοκιμάζεται από τις συνεχείς παραβιάσεις από την πλευρά του Ισραήλ.

Μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, το Ισραήλ προχώρησε σε μαζικούς βομβαρδισμούς, σκοτώντας 104 ανθρώπους, επικαλούμενο αντίποινα για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη.

