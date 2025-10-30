Πολιτικό θρίλερ στην Ολλανδία: Οι κεντρώοι D66 προηγούνται ξανά στην καταμέτρηση των ψήφων

Το κεντρώο κόμμα D66 επέστρεψε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πρωτοκαθεδρία μετά την καταμέτρηση σχεδόν όλων των ψήφων στο Άμστερνταμ και το Χίλβερσουμ.

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται τώρα με 15.122 ψήφους, ανέφερε το NOS, γεγονός που το επαναφέρει στην πρώτη θέση για να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ο Γέτεν, πρώην αθλητής, φωτογραφήθηκε τον περασμένο μήνα σε ένα αθλητικό περιοδικό να περνάει χαρούμενος μπροστά από το γραφείο του ολλανδού πρωθυπουργού στη Χάγη. Τώρα, ο 38χρονος ενδεχομένως να αναρωτιέται πότε θα πάρει τα κλειδιά.

Είναι τέτοια η φύση της ολλανδικής πολιτικής που η επιβεβαίωση δεν θα έρθει για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Αλλά μετά από τις γενικές εκλογές στις οποίες το φιλελεύθερο-προοδευτικό κόμμα D66 του Γέτεν σημείωσε τεράστια κέρδη, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Μιλώντας σε ένα εκστατικό πλήθος υποστηρικτών το βράδυ της Τετάρτης, είπε ότι η υποστήριξη για το φιλοευρωπαϊκό, φιλοκλιματικό κόμμα του σηματοδότησε το τέλος του ασφυκτικού ελέγχου της ακροδεξιάς στην ολλανδική πολιτική – και έδειξε στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι το κέντρο μπορεί να αντέξει.

Όσοι γνωρίζουν καλά τον Γέτεν λένε ότι είναι «αυθεντικός» – ένας γνήσια αισιόδοξος πολιτικός που δεν φοβάται μια σκληρή συζήτηση και ένας προσγειωμένος πραγματιστής που μπορεί να ενώσει μια διασπασμένη πολιτική σκηνή.

Εργάστηκε ως διευθυντής στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ProRail πριν ασχοληθεί με την πολιτική και γνώρισε τον σύντροφό του, τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ Nicolás Keenan, σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν αναλάβει τα ηνία της κυβέρνησης θα είναι ο πρώτος ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

«Ο Ρομπ έχει μια απίστευτα θετική ιστορία», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Αϊντχόφεν, Ρόμπερτ Στρίκ, τη νύχτα των εκλογών. «Και νομίζω ότι αυτό λαχταράει η Ολλανδία μετά τα τελευταία χρόνια όπου όλα ήταν αρνητικά, κριτική, μίσος. Ήρθε με ελπίδα».

Την ίδια ώρα, η συνάντηση για την έναρξη της διαδικασίας σχηματισμού κυβέρνησης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα καθώς το αποτέλεσμα κρίνεται ψήφο-ψήφο.

Εκκρεμεί ακόμη η ανακοίνωση αποτελεσμάτων σε ορισμένες περιφέρειες, καθώς και τις αναμενόμενες 90.000 επιστολικές ψήφους από 130.000 επιλέξιμους ψηφοφόρους από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων.

