ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 16:28

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ άλλες δύο σορούς ομήρων

30.10.2025 16:28
hamas omiroi

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ στις 16.00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας δύο σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram ότι θα παραδώσουν τις σορούς «δύο Ισραηλινών κρατουμένων». Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

nikos hatzinikolaou
MEDIA

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

ai_giatroi_psifiakos-voithos_3010_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του ΕΣΥ: Ο ψηφιακός βοηθός στα χέρια των γιατρών απο σήμερα

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

