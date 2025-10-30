Τουρκία: Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι και το πετάει με βιαιότητα στο έδαφος – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του (Video)

Οργή προκαλεί βίντεο που έρχεται στο «φως» από την Τουρκία, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει έναν άνδρα, αγνώστων στοιχείων, να κυνηγάει ένα παιδί σε δρόμο στα Άδανα και, όταν το φτάνει, να το ρίχνει κάτω με βιαιότητα.

Όπως αναφέρει η Milliyet, το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Σεϊχάν, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό για ποιον λόγο ο άνδρας ξεκίνησε να κυνηγάει το αγόρι, που είναι περίπου 7 ετών.

Σοκάρει η αγριότητα της επίθεσης στο 7χρονο αγοράκι

Στο σχετικό clip το αγοράκι καταγράφεται να τρέχει, ενώ φαίνεται πως ψάχνει κάποιο μέρος για να κρυφτεί. Ωστόσο, συνειδητοποιεί ότι ο άνδρας το έχει δει, και ανεβαίνει τα σκαλιά στην είσοδο ενός σπιτιού, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Ο άνδρας, τότε, φτάνει το παιδί και το πιάνει από τον αστράγαλο και το τραβάει, ρίχνοντάς το με βιαιότητα στο έδαφος, από ύψος περίπου 1,5 μέτρο.

💥 Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı.



🎥 Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/AnhJJsnTvO — milliyet.com.tr (@milliyet) October 30, 2025

Στη συνέχεια του βίντεο ο άνδρας εγκαταλείπει τρέχοντας το σημείο, ενώ το παιδί παραμένει στο έδαφος και κλαίει.

Μετά το βίαιο περιστατικό, η οικογένεια του παιδιού έκανε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Για πρώτη φορά, το γαλλικό κοινοβούλιο στηρίζει κείμενο που προωθεί η ακροδεξιά της Λεπέν

Πίσω στο… 1950: Σύγκρουση Ουάσινγκτον – Μόσχας για τις πυρηνικές δοκιμές