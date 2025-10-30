search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 15:52

Τουρκία: Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι και το πετάει με βιαιότητα στο έδαφος – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του (Video)

30.10.2025 15:52
tourkia-epithesi-7xrono

Οργή προκαλεί βίντεο που έρχεται στο «φως» από την Τουρκία, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει έναν άνδρα, αγνώστων στοιχείων, να κυνηγάει ένα παιδί σε δρόμο στα Άδανα και, όταν το φτάνει, να το ρίχνει κάτω με βιαιότητα. 

Όπως αναφέρει η Milliyet, το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Σεϊχάν, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό για ποιον λόγο ο άνδρας ξεκίνησε να κυνηγάει το αγόρι, που είναι περίπου 7 ετών

Σοκάρει η αγριότητα της επίθεσης στο 7χρονο αγοράκι

Στο σχετικό clip το αγοράκι καταγράφεται να τρέχει, ενώ φαίνεται πως ψάχνει κάποιο μέρος για να κρυφτεί. Ωστόσο, συνειδητοποιεί ότι ο άνδρας το έχει δει, και ανεβαίνει τα σκαλιά στην είσοδο ενός σπιτιού, στην προσπάθειά του να διαφύγει

Ο άνδρας, τότε, φτάνει το παιδί και το πιάνει από τον αστράγαλο και το τραβάει, ρίχνοντάς το με βιαιότητα στο έδαφος, από ύψος περίπου 1,5 μέτρο.   

Στη συνέχεια του βίντεο ο άνδρας εγκαταλείπει τρέχοντας το σημείο, ενώ το παιδί παραμένει στο έδαφος και κλαίει. 

Μετά το βίαιο περιστατικό, η οικογένεια του παιδιού έκανε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Για πρώτη φορά, το γαλλικό κοινοβούλιο στηρίζει κείμενο που προωθεί η ακροδεξιά της Λεπέν

Πίσω στο… 1950: Σύγκρουση Ουάσινγκτον – Μόσχας για τις πυρηνικές δοκιμές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 5 κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

helikopter
ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία – Νεκρός ένας 70χρονος, με ελαφρά τραύματα οι τρεις επιβαίνοντες

kafantari-xara
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δράση για το Κλίμα, πριν είναι αργά… Η COP30 στη Βραζιλία

nikos hatzinikolaou
MEDIA

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:56
astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 5 κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

helikopter
ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία – Νεκρός ένας 70χρονος, με ελαφρά τραύματα οι τρεις επιβαίνοντες

kafantari-xara
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δράση για το Κλίμα, πριν είναι αργά… Η COP30 στη Βραζιλία

1 / 3