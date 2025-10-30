Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Η Κίνα και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά «μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

Η Ουκρανία είχε μεγάλες προσδοκίες από τις συνομιλίες, ελπίζοντας ότι ο Τραμπ θα έπειθε τον Κινέζο ηγέτη να αγοράσει λιγότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία και κατά συνέπεια να σταματήσει τη χρηματοδότηση του πολέμου, αφού οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στους κύριους πετρελαϊκούς γίγαντες της Μόσχας.

Αλλά το πετρέλαιο δεν ήταν στο τραπέζι, είπε ο Τραμπ, παρόλο που «η Ουκρανία αναφέρθηκε πολύ έντονα» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Το συζητήσαμε για πολύ καιρό. Και θα συνεργαστούμε και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Συμφωνήσαμε ότι οι πλευρές είναι εμπλεκόμενες και πολεμούν και μερικές φορές, πρέπει να τις αφήσεις να πολεμήσουν, υποθέτω… τρελό. Αλλά θα μας βοηθήσει και θα συνεργαστούμε για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Εάν μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, η Κίνα θα είναι έτοιμη να μειώσει τις εισαγωγές [ρωσικού πετρελαίου]… Επειδή έχουμε ήδη μηνύματα από την Ινδία ότι θα μειώσει τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με αρκετούς δημοσιογράφους στο Κίεβο τη Δευτέρα.

Αλλά δεν επρόκειτο να γίνει. «[Ο Σι] αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό, και αυτό φροντίζει ένα μεγάλο μέρος της Κίνας… Αλλά μαζί του δεν συζητήσαμε το πετρέλαιο. Συζητήσαμε να συνεργαστούμε για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δεν επηρεάζει την Κίνα. Δεν επηρεάζει εμάς. Αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω χιλιάδες νέους άνδρες να σκοτώνονται», είπε ο Τραμπ.

Παρόλο που η Κίνα έχει δηλώσει ότι δεν επωφελείται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Πεκίνο κυριαρχεί στις αγορές άνθρακα και αργού πετρελαίου από τη Μόσχα, αντιπροσωπεύοντας το 42% (5,5 δισεκατομμύρια ευρώ) των εσόδων από εξαγωγές της Ρωσίας από τους πέντε κορυφαίους εισαγωγείς της τον Σεπτέμβριο, ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η ΜΚΟ Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

