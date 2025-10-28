Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη – «Δύσκολη η κατάσταση» λέει ο Ζελένσκι

Τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποιούν μια συντονισμένη προέλαση στην ανατολική Ουκρανία και έχουν αποκτήσει ερείσματα στο στρατηγικό κέντρο του Ποκρόφσκ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι στρατιώτες της Μόσχας υπερτερούν αριθμητικά σε ποσοστό 8-1 σε σχέση με του Κιέβου στην περιοχή και η Ουκρανία δεν μπορεί να το φτάσει αυτό, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, επιμένοντας ότι η Ρωσία δεν είχε ακόμη «επιτύχει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα».

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το Ποκρόφσκ εδώ και δύο χρόνια. Ο βασικός κόμβος ανεφοδιασμού και μεταφορών παρέχει εφόδια και ενισχύσεις στο ανατολικό μέτωπο – και αυτό θα έφερνε τη Μόσχα πιο κοντά στην κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντόνετσκ.

Θα έφερνε επίσης τις πόλεις της βαριά οχυρωμένης «ζώνης φρουρίων» – Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ, Κοστιαντίνιβκα και Ντρούζκιβκα – σε ευκολότερη πρόσβαση από τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι εικόνες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έδειξαν ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν μέσα στο Ποκρόφσκ.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «δύσκολη», δήλωσε νωρίτερα ότι υπήρχαν εκτεταμένες σφοδρές μάχες και ότι «ομάδες σαμποτάζ» είχαν εισέλθει στην πόλη.

Ωστόσο, απέρριψε τις αναφορές του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, Στρατηγού Βαλέρι Γκερασίμοφ, ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν περικυκλωθεί πλήρως.

Σε ενημέρωση την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του περικύκλωσαν τα ουκρανικά στρατεύματα γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και εκκαθάρισαν την περιοχή Τρογιάντα της πόλης από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ένας στρατιώτης από την 155η Ταξιαρχία της Ουκρανίας, ο Άρτεμ Πριμπίλνοφ, απέρριψε την ιδέα ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν περικυκλωθεί σε ένα «καζάνι» στο Ποκρόφσκ.

«Αλλά ο πόλεμος έχει αλλάξει και είναι πλέον πολύ τεχνολογικός», είπε.

Σε προηγούμενες επιθέσεις υπήρχε μια δίοδος εξόδου από το καζάνι στην οποία τα στρατεύματα μπορούσαν να μπαίνουν και να βγαίνουν με το αυτοκίνητο, είπε, αλλά τώρα τα σημεία πρόσβασης ελέγχονταν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που το καθιστούσε «εξαιρετικά επικίνδυνο».

«Ίσως γι’ αυτό οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι έχουν περικυκλώσει το Ποκρόφσκ, ακόμη και αν δεν υπάρχει φυσική περικύκλωση της πόλης;» πρότεινε.

Σύμφωνα με τον Λοχαγό Γκριγκόρι Σαπόβαλ, εκπρόσωπο της επιχειρησιακής ομάδας Ανατολικής Ουκρανίας, 79 επιθέσεις έχουν αποκρουστεί κοντά στο Ποκρόφσκ από τη Δευτέρα – σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών 218 επιθέσεων που καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου.

Είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό στρατευμάτων και εξοπλισμού κοντά στο Ποκρόφσκ και ότι χρησιμοποιούσαν τεθωρακισμένα οχήματα για να καλύψουν το πεζικό τους.

I was glad to catch up over the phone with President @alexstubb – as always, we coordinate closely. Thank you for your continued support.



We discussed our cooperation with partners, and I informed Alex about the current situation in diplomacy and in Ukraine.



It is crucial… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2025

«Οπότε είναι δύσκολο να τους σταματήσουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα του Κιέβου συνήθως χρησιμοποιούσαν drones για να αντιμετωπίσουν την προέλαση των Ρώσων, αλλά οι ομιχλώδεις και βροχερές καιρικές συνθήκες δυσκόλευαν τον εντοπισμό και την καταστροφή των στρατευμάτων πεζικού.

Η κατάσταση μέσα και γύρω από το Ποκρόφσκ καταδεικνύει το υψηλό κόστος μετατόπισης της πρώτης γραμμής προς τα εμπρός, έστω και κατά λίγα μέτρα.

Την περασμένη εβδομάδα, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ρωσικές δυνάμεις εμπλέκονταν σε μάχες στους δρόμους και στοχοποιούσαν ουκρανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μακριά από τις πόλεις, η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σημαίνει ότι τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές δυνάμεις είναι σε θέση να αλληλοεπιτίθενται βαθιά εκατέρωθεν της πρώτης γραμμής.

Η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 βρίσκεται σχεδόν στον πέμπτο χρόνο της. Τα στρατεύματα της Μόσχας κατέχουν επί του παρόντος περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Οι αμυντικές δυνατότητες του Κιέβου συρρικνώνονται και ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία χρειάζεται οικονομική υποστήριξη από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για να συνεχίσει να μάχεται εναντίον των ρωσικών δυνάμεων για άλλα δύο ή τρία χρόνια.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να εκτρέψουν στην Ουκρανία παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 140 δισεκατομμυρίων ευρώ – μια κίνηση που θα απαιτούσε πολύπλοκες νομικές μεθοδεύσεις και η οποία μπλοκαρίστηκε από το Βέλγιο σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Η πρόταση θα επανεξεταστεί τον Δεκέμβριο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε πει στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι ενώ η Ουκρανία «δεν πρόκειται να πολεμήσει για δεκαετίες… πρέπει να δείξετε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα είστε σε θέση να παρέχετε σταθερή οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ότι η συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη θα οδηγήσει σε απόφαση της Κίνας να μειώσει την υποστήριξή της προς τη Ρωσία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις Lukoil και Rosneft – δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες – και κάλεσε την Τουρκία και την Κίνα να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου σε μια προσπάθεια να ασκήσει οικονομική πίεση στο Κρεμλίνο.

«Νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι μια από τις ισχυρές κινήσεις [του Τραμπ], ειδικά αν, μετά από αυτό το αποφασιστικό βήμα κυρώσεων, η Κίνα είναι έτοιμη να μειώσει τις εισαγωγές» από τη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

