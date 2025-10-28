Μυστήριο με μπλε σκυλιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ – Η πιθανή αιτία

Σκυλιά με μπλε τρίχωμα εθεάθησαν κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ.

Τα σκυλιά εθεάθησαν κοντά στην απαγορευμένη ζώνη. Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά το περίεργο χρώμα τους είχαν ενέργεια.

«Ήμασταν στο πεδίο και πιάναμε σκυλιά για να τα στειρώσουμε. Εντοπίσαμε τρία που το τρίχωμα τους ήταν εντελώς μπλε», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας «Σκυλιά του Τσέρνομπιλ».

Έρχονται σε επαφή με χημικά;

«Προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να μάθουμε τι συμβαίνει. Πιθανότατα, έρχονται σε επαφή με κάποια χημική ουσία», πρόσθεσε.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά το πυρηνικό δυστύχημα στον αντιδραστήρα 4 το 1986 οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν την πόλη Πριπιάτ, εγκαταλείποντας τα κατοικίδια και τα υπάρχοντα τους.

Τα περίπου 700 σκυλιά, που ζουν στην απαγορευμένη ζώνη, πιστεύεται ότι είναι απόγονοι των κατοικίδιων, που εγκαταλείφθηκαν. Η ομάδα «Σκυλιά του Τσερνόμπιλ» από το 2017 τους παρέχει φαγητό και ιατρική περίθαλψη.

