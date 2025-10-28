Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς» – Επτά νεκροί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Αδειάζει σαφώς την ισραηλινή κυβέρνηση η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την φερόμενη παραβίαση της εκεχειρίας εκ μέρους της Χαμάς, η οποία κατά τον Νετανιάχου δικαιολογεί νέα σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει παρά τις ισραηλινές απειλές για επίθεση στη Γάζα, αφού ισχυρίστηκε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αλλά η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα υλοποιηθεί.

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξακολουθεί να ισχύει στη Γάζα και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Η μετάβαση σε μόνιμη ειρήνη στη Γάζα είναι ένα δύσκολο έργο μετά από δύο χρόνια σύγκρουσης στη Λωρίδα».

Σε δηλώσεις του στο Axios, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε η Ουάσινγκτον δεν βλέπει καμία παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς που θα δικαιολογούσε απάντηση. Ο Αμερικανός αξιωματούχος προέτρεψε το Ισραήλ να μην λάβει ριζοσπαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανέφερε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα.

«Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που διοικείται από τη Χαμάς. Μάρτυρες λένε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν τις εκρήξεις.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας αναφέρει ότι δύο άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε μια γειτονιά νότια της πόλης της Γάζας.

Μια αεροπορική επιδρομή στόχευσε ένα σπίτι στη γειτονιά Σάμπρα εντός της «κίτρινης γραμμής» από την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν προηγουμένως βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ένας πύραυλος έπληξε επίσης τον καταυλισμό προσφύγων Σάτι δυτικά της πόλης της Γάζας. Επιδρομές σημειώθηκαν επίσης γύρω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα στο κύριο αστικό κέντρο της Γάζας.

Πυροβολικό στόχευσε επίσης περιοχές ανατολικά του Ντέιρ ελ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Η Χαμάς αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Ράφα, στη νότια Γάζα, η οποία ώθησε το Ισραήλ να εξαπολύσει επιθέσεις στη Γάζα.

Η μαχητική παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα.

Ένα από τα κύρια ζητήματα του Ισραήλ είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Χαμάς για να επιστρέψει τις σορούς των αιχμαλώτων που μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

«Ο εντοπισμός των σορών των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα είναι δύσκολος, απαιτητικός και χρονοβόρος. Το Πολιτικο-Στρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού έπαιξε ζωτικό ρόλο στην προσέλκυση αιγυπτιακών τεχνικών ομάδων στη Γάζα για την ανάκτηση των σορών», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα θα αντιμετωπίσει προκλήσεις και η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να σημειώσει πρόοδο. Δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι να επιτευχθεί σταθερότητα στη Γάζα και να επιτευχθεί μια μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση και να σημειωθεί απτή πρόοδος προς την ειρήνη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να «εκτελέσουν άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει το γραφείο του, μετά την συνεδρίαση του Συμβούλιου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, κατηγορώντας την οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω ισραηλινής οργής μετά από «παραβιάσεις» της Χαμάς που αφορούσαν την επιστροφή των σορών ομήρων, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, αν και η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 18h00 GMT (20:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, δήλωσαν ότι θα αναβάλουν την προγραμματισμένη παράδοση της σορού ενός ομήρου που είχε ανακτήσει, επικαλούμενη αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα από το Ισραήλ.

Όπως ανέφεραν, οποιαδήποτε ισραηλινή κλιμάκωση των επιθέσεων στη Γάζα θα εμπόδιζε τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάκτησης και θα καθυστερούσε την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών στρατιωτών.

Νωρίτερα ο IDF έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας φέρονται να πυροβόλησαν στρατιώτες, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ.

Oι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν άρει όλους τους περιορισμούς που ίσχυαν κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια νέα αξιολόγηση που διεξήγαγε ο Ισραηλινός Στρατός, με την έγκριση του Κατζ, αναφέρει στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με το Times of Israel.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Επιπλέον, η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι σκηνοθέτησε την ανακάλυψη υποτιθέμενης σορού ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός βιντεοσκόπησε χθες με την βοήθεια στρατιωτικού drone το άνοιγμα τρύπας από τη Χαμάς και την τοποθέτηση εκεί λειψάνων, τα οποία «βρέθηκαν» αργότερα και παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με τον Σος Τζαρφάτι, εκπρόσωπο του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, τα λείψανα που θάφτηκαν για να ανασυρθούν αργότερα είναι μέρος των λειψάνων του ομήρου Οφίρ Τζαρφάτι.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας και την εντολή στον ισραηλινό στρατό για σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι τίποτε δεν αποκλείεται και ότι «’όλα γίνονται σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του».

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου το σύνολο των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε στη Γάζα. Οφειλε επίσης να έχει παραδώσει τις σορούς 28 ομήρων, από τις οποίες έχει παραδώσει 15 μέχρι σήμερα με το επιχείρημα ότι υπάρχουν δυσκολίες για την ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Θα απαντήσουμε στη Χαμάς», προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα και ότι το Ισραήλ θα απαντήσει.

«Τηρούμε τους όρους της συμφωνίας» απαντά η Χαμάς

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό», όπως είπε στο Reuters.

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

«Λάβε σκληρά μέτρα» προτρέπουν τον Νετανιάχου Σμότριτς και Γκβιρ

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν αμφότεροι τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, αντέδρασε σε δημοσιεύματα που αμφισβητούν την ταυτότητα των πιο πρόσφατων λειψάνων που παρέδωσε η Χαμάς, λέγοντας ότι η οργάνωση «συνεχίζει να παίζει παιχνίδια» και πρέπει να εξοντωθεί.

«Δεν χρειαζόμαστε πλέον να “απαιτήσουμε τίμημα από τη Χαμάς” για τις παραβιάσεις», έγραψε ο Μπεν-Γβίρ σε ανάρτηση στο X. «Πρέπει να της αφαιρέσουμε την ίδια της την ύπαρξη και να την καταστρέψουμε ολοσχερώς».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, αρκετή διστακτικότητα — δώστε την εντολή!» προέτρεψε.

Πράσινο φως από την Ουάσιγκτον

Ωστόσο, κάθε απάντηση θα πρέπει προφανώς να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας αυτό τον μήνα που ανέστειλε τον πόλεμο έπειτα από δύο χρόνια, όπως σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί “πολύ στενά” την επιστροφή των σορών ομήρων από τη Χαμάς κατά τις επόμενες δύο ημέρες.

Με βάση την εκεχειρία η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, αλλά έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα εντοπίσει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων.

