Γάζα: «Το πτώμα που παρέδωσε η Χαμάς δεν ανήκει σε κανέναν από τους 13 ισραηλινούς ομήρους» – «Να την καταστρέψουμε ολοσχερώς» ζητά ο Γβιρ από τον Νετανιάχου

Σε πτώμα ομήρου που έχουν ήδη επιστραφεί για ταφή στο Ισραήλ ανήκουν τα λείψανα που παρέδωσε η Χαμάς, μετέδωσε η Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Jazeera, μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης διαπιστώθηκε πως η σορός δεν ανήκει σε κανέναν από τους 13 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, αντέδρασε σε δημοσιεύματα που αμφισβητούν την ταυτότητα των πιο πρόσφατων λειψάνων που παρέδωσε η Χαμάς, λέγοντας ότι η οργάνωση «συνεχίζει να παίζει παιχνίδια» και πρέπει να εξοντωθεί.

«Δεν χρειαζόμαστε πλέον να “απαιτήσουμε τίμημα από τη Χαμάς” για τις παραβιάσεις», έγραψε ο Μπεν-Γβίρ σε ανάρτηση στο X. «Πρέπει να της αφαιρέσουμε την ίδια της την ύπαρξη και να την καταστρέψουμε ολοσχερώς».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, αρκετή διστακτικότητα — δώστε την εντολή!» προέτρεψε.

«Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία και διευκρίνισε ότι τα λείψανα που έλαβε το Ισραήλ τη Δευτέρα ανήκουν στον Όφιρ Τσαρφάτι. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συζητήσει με την υπηρεσία ασφαλείας την απάντηση του Ισραήλ στις παραβιάσεις της Χαμάς.

«Η Χαμάς παρέδωσε επιπλέον λείψανα ενός νεκρού ομήρου, του οποίου το σώμα είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια», είπε.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ, που ελέγχει όλες τις προσβάσεις στον θύλακα, επέτρεψε σε μια αιγυπτιακή αυτοκινητοπομπή να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας αυτό το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει στην έρευνα για τον εντοπισμό των σορών.

Οι ομάδες ερευνών εξοπλισμένες με εκσκαφείς πήραν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν «πέρα από την κίτρινη γραμμή, υπό την στενή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού για να εντοπίσουν την τοποθεσία των ομήρων μας», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Σε εικόνες που μαγνητοσκοπήθηκαν από την τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου AFPTV στη συνοικία αλ Τούφα, στην πόλη της Γάζας, εκσκαφείς και φορτηγά εργάζονταν ανάμεσα στα συντρίμμια, σε μια προσπάθεια να βρουν τα πτώματα.

Διαβάστε επίσης:

Απειλές Πεσκόφ για ανάπτυξη 2.000 Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία: «Θα τους εξοντώσουμε»

Τζαμάικα: 3 νεκροί εν όψει του κυκλώνα Μελίσσα – Ο ισχυρότερος στην ιστορία

Ζελένσκι: Tο Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη