Τζαμάικα: 3 νεκροί εν όψει του κυκλώνα Μελίσσα – Ο ισχυρότερος στην ιστορία

Ο κυκλώνας Μελίσσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη προκαλέσει θύματα, πλησιάζει σήμερα στη χώρα της Καραϊβικής, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Μελίσα κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Μη βγαίνετε έξω», επιμένει το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), που προβλέπει «δυνητικά απειλητικές για τη ζωή» ριπές ανέμων, πλημμύρες και καταστροφές αντίστοιχης κλίμακας με αυτές που προκάλεσαν οι κυκλώνες Μαρία το 2017 ή Κατρίνα το 2005, στο Πουέρτο Ρίκο και τη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμάικα, ενώ προετοιμάζονταν για την άφιξη του κυκλώνα, κόβοντας κλαδιά και δουλεύοντας πάνω σε σκάλες.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών καταστροφών, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα Κατηγορίας 5, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές», είπε στο CNN, προτρέποντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, εκκενώνοντας περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

#BREAKING: #Melissa continues to explode in the Caribbean and is now a catastrophic Category 5 hurricane with 165 MPH winds. pic.twitter.com/Fu0nL9Z2Qv October 27, 2025

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.

«Ακόμη κι αν ήταν… Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», είπε ο Ρόι Μπράουν, υδραυλικός και πλακάς, αν και η κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον είναι πεντάβαθμη.

Εξήγησε ότι πολλοί κάτοικοι έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της άσχημης εμπειρίας που είχαν παλιότερα σε καταφύγια που είχαν στήσει οι αρχές.

4 θάνατοι σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία

Ο τελευταίος ισχυρός κυκλώνας που σάρωσε την Τζαμάικα ήταν ο Γκίλμπερτ τον Σεπτέμβριο του 1988, που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη χώρα. Έκτοτε, η νήσος έχει πληγεί από αρκετούς κυκλώνες, με πιο πρόσφατο τον Μπέριλ τον Ιούλιο του 2024. Απρόσμενα ισχυρός για την εποχή, άφησε πίσω τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Καθώς ο κυκλώνας Μελίσα πλησίαζε απειλητικά, οι αρχές της Τζαμάικας έκλεισαν τα λιμάνια και το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Ο κυκλώνας απειλεί επίσης τις ανατολικές ακτές της Κούβας, τις νότιες Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κέικος.

Ο τυφώνας, κατηγορίας 5, βρίσκεται 241 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον της Τζαμάικα, ωστόσο έντονη βροχόπτωση και ισχυροί άνεμοι πλήττουν ήδη το νησί.

Η σταθερή ταχύτητα των ανέμων κυμαίνεται από 100 έως 189 χιλιόμετρα ανά ώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κύματα που θα φτάσουν περί τα τέσσερα μέτρα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, προειδοποιεί ωστόσο για το «χειρότερο σενάριο», επισημαίνοντας ότι ο τυφώνας «Melissa» εκτός από ανέμους 250 χιλιομέτρων θα συνοδεύεται από κύματα ύψους 2,5 έως 4,5 μέτρων κατά μήκος της νότιας ακτής, όπου αναμένεται να πλημμυρίσουν ολόκληρες γειτονιές.

Προς το παρόν, οι πιο ισχυροί άνεμοι που φτάνουν σε επίπεδα τυφώνα εξακολουθούν να φυσούν πάνω από τον ωκεανό, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να «χτυπήσουν» το νησί προς τα ξημερώματα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης στις επικίνδυνες περιοχές, ενώ αρκετοί τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί στο νησί, καθώς τα αεροδρόμια έχουν κλείσει.

Πρώτα θα πληγεί η νότια ακτή της Τζαμάικα και τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν σταδιακά σε μεγάλο μέρος του νησιού. Ο τυφώνας πιθανότατα θα χάσει λίγο από τη δύναμή του πριν φτάσει στην ξηρά. Ακόμα και έτσι, θα μπορούσε να φέρει ανέμους τυφώνα κατηγορίας 5 με ταχύτητα ακόμα και 257 χιλιομέτρων.

«Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα»

Μετά την Τζαμάικα, η Μελίσσα θα συνεχίσει την πορεία της προς τη νοτιοανατολική Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη.

Η μετεωρολόγος του CBS News, Νίκι Νόλαν, ανέφερε ότι «οι καταστροφικοί άνεμοι, η ανύψωση της θάλασσας και οι πλημμύρες θα επιδεινωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας στην Τζαμάικα».

Οι Αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Καταστροφών, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, προειδοποίησε: «Θέλω να καλέσω όλους τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά. Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα».

Την ίδια ώρα, περίπου 1.000 μέλη του αμερικανικού στρατού απομακρύνθηκαν προληπτικά από τη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μετακινήθηκαν εκτός της πορείας του τυφώνα, παραμένοντας ωστόσο σε ενεργό επιχειρησιακό καθεστώς.

Η Μελίσσα έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην Καραϊβική όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ένας ακόμα αγνοείται. Στη Δομινικανή Δημοκρατία περισσότερα από 750 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και πάνω από 3.700 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους.

Παράλληλα, οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε τουλάχιστον 48 κοινότητες, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά σε τέσσερις επαρχίες που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Έβαν Τόμσον, δήλωσε ότι η Μελίσσα «θα μπορούσε να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκαετίες», προειδοποιώντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω κατολισθήσεων, πλημμυρών και αποκλεισμένων δρόμων.

Σπάνια πορεία

Οι περισσότεροι μεγάλοι τυφώνες που πλήττουν την Τζαμάικα πλησιάζουν από τα ανατολικά. Η νότια πορεία της Μελίσσα σημαίνει ότι οι ισχυρότεροι άνεμοι της θα οδηγήσουν το νερό απευθείας στις νότιες ακτές του νησιού, όπου το λιμάνι του Κίνγκστον, ο κόλπος του Ολντ Χάρμπορ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Νόρμαν Μάνλεϊ βρίσκονται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

«Δεν είναι μόνο η δύναμη, αλλά και η διάρκεια που ενέχει επιπλέον κίνδυνο. Τα τεράστια κύματα θα μπορούσαν να διαρκέσουν για ώρες. Η αργή κίνηση της Μελίσσας προς τα βόρεια σημαίνει ότι το νερό θα συσσωρεύεται, με μεγάλα κύματα ακόμη πιο βαθιά στην ενδοχώρα», μεταδίδει το CNN.

