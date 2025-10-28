search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 10:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 08:54

Ιαπωνία: Ένοχος δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε στην δίκη του

28.10.2025 08:54
shinzo_abe_new

Ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε σήμερα ένοχος στην έναρξη της δίκης του για φόνο, τρία χρόνια μετά την επίθεση που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, 45 ετών, κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργό με αυτοσχέδιο όπλο σε προεκλογική συγκέντρωση στις 8 Ιουλίου 2022 στη Νάρα (δυτικά).

Διώκεται για φόνο εκ προμελέτης και παραβίαση της νομοθεσίας για το έλεγχο των όπλων.

«Είναι όλα αλήθεια, εγώ το έκανα», δήλωσε ο Γιαμαγκάμι μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου. Λίγο νωρίτερα είχε εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Νάρα, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι ενώ συνοδευόταν από τέσσερις φρουρούς ασφαλείας.

Εάν κριθεί ένοχος για φόνο, ο Γιαμαγκάμι κινδυνεύει να καταδικαστεί σε βαριά ποινή κάθειρξης. Η θανατική ποινή προβλέπεται στην Ιαπωνία, αλλά συνήθως επιβάλλεται σε περιπτώσεις με περισσότερα θύματα.

Η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ σε μια χώρα όπου τα εγκλήματα με όπλα είναι σπάνια.

Διαβάστε επίσης:

Πυρά ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη – Σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι ένοπλοι, σύμφωνα με την αστυνομία

Τραγωδία στην Βολιβία: 16 νεκροί από «βουτιά» λεωφορείου σε γκρεμό (Video)

ΗΠΑ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agnwstos_main
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 μεταναστών τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας – Επέβαιναν σε λέμβο

xania drastis pyrovolismoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

arkouda new
ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες «εισβάλλουν» σε πόλεις της Ιαπωνίας: 10 νεκροί από την αρχή του χρόνου – Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τον στρατό

kleisoura-new
ΘΕΜΑ

Το «άγνωστο» Ολοκαύτωμα στην Κλεισούρα Καστοριάς – Όταν οι Γερμανοί κατέσφαξαν 280 γυναικόπαιδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 10:05
agnwstos_main
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 μεταναστών τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας – Επέβαιναν σε λέμβο

xania drastis pyrovolismoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

1 / 3