ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 08:48

Πυρά ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη – Σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι ένοπλοι, σύμφωνα με την αστυνομία

28.10.2025 08:48
ditiki_oxthi_new
φωτογραφία αρχείου

Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν σήμερα τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις πυροβόλησαν τους μαχητές που σχεδίαζαν επιθέσεις στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, και στη συνέχεια προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και τον ισραηλινό στρατό.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Μετά τη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον καταυλισμό της Τζενίν, που για καιρό ήταν προπύργιο ένοπλων οργανώσεων όπως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ερημώσει και έχει μετατραπεί σε ερείπια.

