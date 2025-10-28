Τραγωδία στην Βολιβία: 16 νεκροί από «βουτιά» λεωφορείου σε γκρεμό (Video)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην περιοχή Μοροτσάτα, στο νομό Κοτσαμπάμπα της κεντρικής Βολιβίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα, νοτιοανατολικά της Λα Πας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τροχαίας, Ομάρ Σεγκάδα, «το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό, παρασύροντας στον θάνατο 16 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό 36 άλλων».

ÔNIBUS COM TORCEDORES DO FLAMENGO TOMBA NA DUTRA | O grupo seguia para a Argentina, onde o Flamengo enfrenta o Racing na quarta-feira, pela semifinal da Libertadores. 46 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave.

O acidente foi na altura de Barra Mansa, na tarde desta segunda. pic.twitter.com/ZoYCMiPLCh — Jornal da Globo (@JornalDaGlobo) October 28, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται.

🇧🇴🚌Al menos 16 fallecidos en accidente de bus en el centro de Bolivia



Según la autoridad policial, solo tres cadáveres han podido ser recuperados. Los otros 13 continúan en el lugar del siniestro.https://t.co/hHPtUB0cst pic.twitter.com/7ImAdBwSeR — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) October 28, 2025

Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Τον Μάρτιο, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο λεωφορείων στο Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Άνδεων.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

Τυφώνας Μελίσσα στη Τζαμάικα: Συναγερμός για τον ισχυρότερο κυκλώνα στην ιστορία της χώρας – Δείτε live την πορεία του

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για τα Eurofighter που υπέγραψαν Ερντογάν και Στάρμερ – Ποια η πολιτική και στρατιωτική διάσταση του ντιλ