Τραγωδία στην Βολιβία: 16 νεκροί από «βουτιά» λεωφορείου σε γκρεμό (Video)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην περιοχή Μοροτσάτα, στο νομό Κοτσαμπάμπα της κεντρικής Βολιβίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα, νοτιοανατολικά της Λα Πας.
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τροχαίας, Ομάρ Σεγκάδα, «το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό, παρασύροντας στον θάνατο 16 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό 36 άλλων».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται.
Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Τον Μάρτιο, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο λεωφορείων στο Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Άνδεων.
