search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 10:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 08:40

Τραγωδία στην Βολιβία: 16 νεκροί από «βουτιά» λεωφορείου σε γκρεμό (Video)

28.10.2025 08:40
bolivia leoforeio nekroi (1)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην περιοχή Μοροτσάτα, στο νομό Κοτσαμπάμπα της κεντρικής Βολιβίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα, νοτιοανατολικά της Λα Πας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τροχαίας, Ομάρ Σεγκάδα, «το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό, παρασύροντας στον θάνατο 16 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό 36 άλλων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται.

Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Τον Μάρτιο, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο λεωφορείων στο Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Άνδεων.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

Τυφώνας Μελίσσα στη Τζαμάικα: Συναγερμός για τον ισχυρότερο κυκλώνα στην ιστορία της χώρας – Δείτε live την πορεία του

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για τα Eurofighter που υπέγραψαν Ερντογάν και Στάρμερ – Ποια η πολιτική και στρατιωτική διάσταση του ντιλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parelasei
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Δείτε LIVE τη μετάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονικη

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Η 28η Οκτωβρίου υπενθυμίζει τις μεγάλες αξίες που διέκριναν τον ελληνικό λαό» – «Απέναντί μας και σήμερα ο φασισμός»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

tourkia-seismos-2332
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Τρομακτικά βίντεο με πανικόβλητους πολίτες να τρέχουν να σωθούν – Πηδούσαν από τα μπαλκόνια

elon musk 887- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Grokipedia: Ο Έλον Μασκ λάνσαρε τη δική του ΑΙ εγκυκλοπαίδεια ως αντίπαλο δέος στη «woke Wikipedia»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

opekepe_kaimakamis_0910_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο... επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 10:34
parelasei
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Δείτε LIVE τη μετάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονικη

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Η 28η Οκτωβρίου υπενθυμίζει τις μεγάλες αξίες που διέκριναν τον ελληνικό λαό» – «Απέναντί μας και σήμερα ο φασισμός»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

1 / 3