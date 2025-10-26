search
ΚΟΣΜΟΣ

26.10.2025 23:03

Τραγωδία στην Αργεντινή: Εννέα νεκροί από πτώση λεωφορείου από γέφυρα σε ποταμό

26.10.2025 23:03
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής όταν ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, σύμφωνα με το προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί, τοπική ώρα, όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

