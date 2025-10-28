search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 11:07
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 10:42

Ζελένσκι: Tο Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

28.10.2025 10:42
zelensky_1308_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία.

Μόνο, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη, είπε ο Ζελένσκι.

Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για ακόμα δύο έως τρία χρόνια.

Αρκούδες «εισβάλλουν» σε πόλεις της Ιαπωνίας: 10 νεκροί από την αρχή του χρόνου – Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τον στρατό

Ιαπωνία: Ένοχος δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε στην δίκη του

Πυρά ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη – Σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι ένοπλοι, σύμφωνα με την αστυνομία

kwnstantopoulou_santa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίνηση με νόημα: Με την Αλεξάνδρα Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα (Video)

climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

denisi (1)
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

opekepe_kaimakamis_0910_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο... επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

