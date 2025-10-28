search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:08
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.10.2025 19:06

Μαθήτριες παρέλασαν με καρπούζι στο πουκάμισο – Πώς καθιερώθηκε σε σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

28.10.2025 19:06
palestine 1

Τη συμπαράσταση τους στον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασαν δύο μαθήτριες τοποθετώντας ένα καρπούζι στο πουκάμισο τους. Η κοπέλες συμμετείχαν στην μαθητική παρέλαση στην Πλατεία Συντάγματος. 

Το καρπούζι έχει καθιερωθεί ως άτυπο σύμβολο της Παλαιστίνης, καθώς τα χρώματα του – κόκκινο, μαύρο, λευκό και πράσινο. – παραπέμπουν στη σημαία της Παλαιστίνης. 

Μετά την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέφυγαν στην χρήση του γιατί παρατηρήσαν πώς όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη «Παλαιστίνη» οι αναρτήσεις τους κατέβαιναν. Ωστόσο, η χρήση του καρπουζιού πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.  

Στον απόηχο του πολέμου των 6 ημερών το 1967 το Ισραήλ κατέλαβε την Δυτική Όχθη, τη Γάζα και προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ. 

Μία από τις πρώτες ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ήταν να απαγορεύσει την δημόσια επίδειξη της παλαιστινιακής σημαίας.

Απαγορεύτηκε όχι μόνο η σημαία αλλά και τα χρώματα

Για να παρακάμψουν την απαγόρευση, οι Παλαιστίνιοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το καρπούζι σαν σύμβολο της αντίστασης, επειδή όταν κοπεί έχει τα εθνικά χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Τη δεκαετία του 1980 οι  δυνάμεις του Ισραήλ έκλεισαν γκαλερί την οποία παρουσιάζονταν έργα με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας. «Μας είπαν ότι απαγορευόταν να ζωγραφίζουμε την παλαιστινιακή σημαία, αλλά και τα χρώματα της» διηγήθηκε ο καλλιτέχνης Ισσάμ Μπαντρίλ 

Συλλήψεις ανδρών που κρατούσαν καρπούζια

Ο Ισσάμ Μπαντρίλ επεσήμανε ότι άλλος καλλιτέχνης ρώτησε τον αξιωματικό «”Και αν φτιάξω ένα λουλούδι με κόκκινο, πράσινο, μαύρο και λευκό χρώμα. Εκείνος του απάντησε πως θα κατασχεθεί. «Ακόμα και αν ζωγραφίσεις ένα καρπούζι, θα κατασχεθεί του ». 

Στη Λωρίδα της Γάζας οι δυνάμεις του Ισραήλ είχαν συλλάβει νεαρούς άνδρες που προχωρούσαν, κρατώντας φέτες καρπουζιού. 

Η απαγόρευση της παλαιστινιακής σημαίας άρθηκε μόλις το 1993 μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Όσλο.

1 / 3