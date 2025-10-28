search
28.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.10.2025 17:26

Συγκίνηση στην Ψέριμο: Οι δύο μαθητές του νησιού παρέλασαν μαζί με παιδιά από το 11ο Δημοτικό Περιστερίου για την 28η Οκτωβρίου

28.10.2025 17:26
pserimos

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Ψέριμο, σε μία παρέλαση διαφορετική από τις άλλες, αφού οι δύο, μόλις, μαθητές του νησιού, παρέλασαν μαζί με παιδιά από το 11ο Δημοτικό Περιστερίου, που ταξίδεψαν για να τους συνοδεύσουν.

Οι κάτοικοι του νησιού χειροκρότησαν θερμά τα παιδιά, τα οποία τίμησαν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου παρελαύνοντας κυριολεκτικά πάνω στην άμμο, με το νησί να «βλέπει» για πρώτη φορά τόσους μαθητές μαζεμένους.

Ψέριμος: 16 μαθητές, μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν στο νησί

Η αποστολή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, αποτελούμενη από 16 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ταξίδεψε στο νησί με επικεφαλής τον διευθυντή, κ. Νίκο Κεραμάρη.

Εκεί, τους υποδέχθηκαν η δασκάλα και νηπιαγωγός της Ψερίμου, καθώς και οι δύο μικροί μαθητές του μονοθέσιου σχολείου.

Στην αποστολή συμμετείχε και ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος δήλωσε ότι η παρουσία της πόλης στην Ψέριμο αποτελεί «μια πράξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους κατοίκους που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στα σύνορα».

