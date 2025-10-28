search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:26
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 16:31

Φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη (Video)

28.10.2025 16:31
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 28/10, στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται πως ξέσπασε στο πατάρι του καταστήματος, από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

