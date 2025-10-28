Φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 28/10, στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται πως ξέσπασε στο πατάρι του καταστήματος, από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
