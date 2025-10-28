search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 15:52

Πρέβεζα: Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση – Ενταφίαζαν τόνους ζωικών αποβλήτων – Τρεις συλλήψεις (photos/videos)

28.10.2025 15:52
28102025gadthripansi-4-1_2

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης που προήλθε από ζωικά απόβλητα στην Πρέβεζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, για περιβαλλοντική ρύπανση που προέκυψε από τον ενταφιασμό αποβλήτων ζωικών προϊόντων, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δώδεκα (12) ακόμη ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία και αναζητούνται.

Έπειτα από αίτημα συνδρομής του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, από την οποία προέκυψε ότι:

O 28χρονος συλληφθείς με εντολή 40χρονου ημεδαπού – ιδιοκτήτη εταιρείας, με τη συνδρομή οδηγών φορτηγών και χειριστών μηχανημάτων έργου παρέλαβε (8) φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία αφού μεταφέρθηκαν  δια μέσω γειτνιάζουσας εταιρείας, της οποίας υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο 64χρονος συλληφθείς και διαχειρίστρια 57χρονη ημεδαπή, απορρίφθηκαν στο προαύλιο της εταιρείας του 40χρονου που βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου και ενταφιάστηκαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα ανωτέρω ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο σημείο όπου κατέληξαν τα απόβλητα, ήταν τεχνηέντως αποκλεισμένη με χρήση μηχανήματος έργου, φορτηγού και μεταλλικών εμποδίων. Επίσης, στους στεγασμένους χώρους, υφίστανται δύο μονάδες αδρανοποίησης και μία αποτέφρωσης που δεν λειτουργούσαν κατά την αυτοψία, ενώ βρέθηκαν αποτιθέμενοι σε σωρούς, τουλάχιστον 200 τόνοι, ανάμικτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), συσκευασμένων – μεταποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης σε αποσύνθεση, αναμεμιγμένων με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και υλικών συσκευασίας τροφίμων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων, είναι η πρόκληση ευρείας και εκτεταμένης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με ρύπανση και μόλυνση του εδάφους, του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφορέα, διαταράσσοντας έτσι την οικολογική ισορροπία της περιοχής και καθιστώντας το περιβάλλον ακατάλληλο για την επιθυμητή του χρήση, επιβαρύνοντας παράλληλα ζώντες και λοιπούς οργανισμούς.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ διενεργούνται αναζητήσεις στα όρια του αυτοφώρου για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης:

Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσίασαν τα νέα όπλα – Από τα συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη – Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς»

kairos ilios – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:05
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

1 / 3