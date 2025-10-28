Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα και με εντολή της ΕΛΑΣ, άνοιξε ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».
Παράλληλα, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της μαθητικής παρέλασης.
