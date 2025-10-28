search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 14:59

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη – Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της (Video)

28.10.2025 14:59
PIROSVESTIKI_FILE

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που έλαβε χώρα νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, 28/10, σε πολυκατοικία στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε στον χώρο του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς ξέσπασε η φωτιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.

«Σκεπάστηκε» από καπνούς η πολυκατοικία

Σε βίντεο που ήρθε στο «φως», καταγράφονται οι πυκνοί καπνοί που έχουν σχεδόν «σκεπάσει» την πολυκατοικία στη διάρκεια της φωτιάς.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος για το φονικό στο Έλος

Γλυφάδα: Στη ΜΕΘ 70χρονη μετά από άγρια επίθεση με πέτρες – Έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα ο δράστης

Καραμπόλα στην ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις στην εύθραυστη εκεχειρία – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, η Χαμάς ανέβαλε παράδοση σορού

parelasi-eksedra-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

w28-1643371235052
LIFESTYLE

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:04
ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις στην εύθραυστη εκεχειρία – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, η Χαμάς ανέβαλε παράδοση σορού

parelasi-eksedra-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

1 / 3