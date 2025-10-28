Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη – Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της (Video)

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που έλαβε χώρα νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, 28/10, σε πολυκατοικία στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε στον χώρο του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς ξέσπασε η φωτιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.

«Σκεπάστηκε» από καπνούς η πολυκατοικία

Σε βίντεο που ήρθε στο «φως», καταγράφονται οι πυκνοί καπνοί που έχουν σχεδόν «σκεπάσει» την πολυκατοικία στη διάρκεια της φωτιάς.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2025

