Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη – Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της (Video)

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που έλαβε χώρα νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, 28/10, σε πολυκατοικία στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε στον χώρο του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς ξέσπασε η φωτιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σε βίντεο που ήρθε στο «φως», καταγράφονται οι πυκνοί καπνοί που έχουν σχεδόν «σκεπάσει» την πολυκατοικία στη διάρκεια της φωτιάς.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
