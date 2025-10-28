search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 16:10

Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για το φονικό στο Έλος – Διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο θείο του το απόγευμα της Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία, με τον 23χρονο να αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου, 1/11.

Μιλώντας στο τοπικό Μέσο, ο συνήγορος του 23χρονου, Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο εντολέας του είναι «συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί».

«Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος», λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

«Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία. Ζήτησε από την κυρία ανακρίτρια προθεσμία και έλαβε για το Σάββατο το πρωί, όπου θα απολογηθεί και θα εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του 23χρονου.

«Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Ο ίδιος εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών Αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές», συνέχισε ο κ. Φραντζεσκάκης.

«Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές Αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί, και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει. Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση, σεβόμενος ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, θα προτιμούσε και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία έχει να πει, να τα πει εκεί που προβλέπει ο νόμος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Κόρη 52χρονου θύματος: «Ούτε τον έβρισε, ούτε τον χαστούκισε»

«Ο πατέρας μου δεν πείραξε κανέναν από αυτούς – σήμερα τον κηδεύω χωρίς μια συγγνώμη», είπε η κόρη του 52χρονου κτηνοτρόφου, τον οποίο πυροβόλησε ο 23χρονος ανιψιός του, με την τοπική κοινωνία να παραμένει μουδιασμένη μετά το αιματηρό και αρκετούς κατοίκους να φοβούνται μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στο χωριό.

Τη σιωπή της έσπασε και η σύζυγος του 52χρονου θύματος, αποκαλύπτοντας ότι ανάμεσα στις δύο οικογένειες υπήρχε βεντέτα, και είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας, για προσωπικές διαφορές (όχι οικονομικούς λόγους), και περιέγραψε ένα άγριο περιστατικό που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια στο μικρό χωριό των Χανίων, όπου η οικογένεια του 23χρονου προκάλεσε ζημιές στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου, αφού πρώτα την απείλησε.

