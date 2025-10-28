Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν βρέθηκε κάποιο άτομο στο εσωτερικό του διαμερίσματος και οι ένοικοι της οικοδομής βγήκαν έξω χωρίς να υπάρξει πρόβλημα.

Σε βίντεο που ήρθε στο «φως», καταγράφονται οι πυκνοί καπνοί που σχεδόν «σκέπασαν» την πολυκατοικία στη διάρκεια της φωτιάς.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

