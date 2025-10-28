search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 17:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 15:57

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

28.10.2025 15:57
pyrosvestiki_oxima

Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν βρέθηκε κάποιο άτομο στο εσωτερικό του διαμερίσματος και οι ένοικοι της οικοδομής βγήκαν έξω χωρίς να υπάρξει πρόβλημα.

Σε βίντεο που ήρθε στο «φως», καταγράφονται οι πυκνοί καπνοί που σχεδόν «σκέπασαν» την πολυκατοικία στη διάρκεια της φωτιάς.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσίασαν τα νέα όπλα – Από τα συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη – Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ipa-ploia-eirinikos
ΚΟΣΜΟΣ

Δεκατέσσερις νεκροί από αμερικανικά πλήγματα εναντίον «ύποπτων πλοίων» στον ανατολικό Ειρηνικό

Untitled-design-27
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός «μπούκαρε» στο γήπεδο και έσπρωξε παίκτη σε αγώνα της Γ’ κατηγορίας μπάσκετ

giorgos-papagiannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκτός παρκέ για 8 μήνες ο Παπαγιάννης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη χιαστού

elliniki_simaia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζει το πακέτο της ΔΕΘ – Ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου

ilioupoli-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 17:05
ipa-ploia-eirinikos
ΚΟΣΜΟΣ

Δεκατέσσερις νεκροί από αμερικανικά πλήγματα εναντίον «ύποπτων πλοίων» στον ανατολικό Ειρηνικό

Untitled-design-27
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός «μπούκαρε» στο γήπεδο και έσπρωξε παίκτη σε αγώνα της Γ’ κατηγορίας μπάσκετ

giorgos-papagiannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκτός παρκέ για 8 μήνες ο Παπαγιάννης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη χιαστού

1 / 3