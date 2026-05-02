ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 18:27
02.05.2026 16:22

«The Devil Wears Prada 2»: Αυτή είναι η γυναίκα που ενέπνευσε τον ρόλο της Emily Charlton (Video)

H Leslie Freman, στενή συνεργάτιδα της θρυλικής Άννα Γουϊντορ στα τέλη της δεκαετίας του ’90, έδωσε την έμπνευση για τον ρόλο της Emily Charlton στο «The Devil Wears Prada».

Το alter ego του χαρακτήρα που υποδύθηκε η Aν Χάθαγουεϊ παραδέχτηκε πως τα πρώτα της βήματα δίπλα στη Wintour ήταν γεμάτα ένταση και άγχος, περιγράφοντας εκείνη την περίοδο ως ιδιαίτερα απαιτητική. Παρόλα αυτά, βλέπει την ταινία με μια πιο ανάλαφρη ματιά, αναγνωρίζοντας ότι το Hollywood προσέθεσε δόσεις υπερβολής για χάρη της ψυχαγωγίας.

Σήμερα, η πορεία της Freman μόνο απαρατήρητη δεν περνά. Έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές stylists του Hollywood, έχοντας συνεργαστεί με ονόματα όπως η Σαρλίζ Θερόν, Τζούλιαν Μουρ και η Τζένιφερ Κόνελι.

H επιρροή της έχει επεκταθεί και πέρα από τον χώρο του θεάματος, φτάνοντας μέχρι την πολιτική σκηνή, καθώς έχει αναλάβει σημαντικούς ρόλους styling σε πρόσωπα υψηλού προφίλ, αλλά και συμβουλευτικές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους μόδας.

Από τα παρασκήνια ενός αυστηρού γραφείου μόδας μέχρι την κορυφή της παγκόσμιας σκηνής του styling, η διαδρομή της αποδεικνύει ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με τη μυθοπλασία.

