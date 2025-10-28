28η Οκτωβρίου: Παρέλαση χωρίς μαθητές στη Γαύδο

Παρέλαση χωρίς μαθητές πραγματοποιήθηκε στη Γαύδο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Το μικροσκοπικό νησί με τους 208 μόνιμους κατοίκους δεν έχει μαθητές. Έτσι τη σημαία σήκωσαν απλοί πολίτες και τα σώματα ασφαλείας.

«Σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας, η Ελευθερία θέλει ψυχή. Εδώ… στη Γαύδο οι κάτοικοι συνεχίζουν να στέκονται όρθιοι, όπως στάθηκαν κι εκείνοι του ’40. Με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής απέναντι στις δυσκολίες, στην απομόνωση, στην πρώτη γραμμή του Μεταναστευτικού ζουν και δημιουργούν κρατώντας το, ζωντανό», τόνισε η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη.

