28.10.2025 17:56

Συγκινητικές στιγμές στη Βοιωτία: Παρέλασε για πρώτη φορά η μικρή Αλεξία, 6 χρόνια μετά τον τραυματισμό της στο κεφάλι από «αδέσποτη» σφαίρα

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στις Θεσπίες της Βοιωτίας η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς ανάμεσα στους μαθητές βρέθηκε για πρώτη φορά η μικρή Αλεξία, η οποία το 2019 είχε τραυματιστεί σοβαρά από «αδέσποτη» σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι, ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Όπως αναφέρει το permissos.gr, έξι χρόνια μετά το τραγικό Πάσχα του 2019, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας στο πλευρό τη μητέρα της, αλλά και δύο συμμαθήτριές της που κράτησαν περήφανα τη σημαία και συνόδευσαν τη φίλη τους σε μια συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς και ελπίδας.

Η Αλεξία, που είναι πλέον μαθήτρια στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου, συνεχίζει να ανεβαίνει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, οι αγωνίες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν λείπουν, όμως η θέληση της να προχωρήσει μπροστά είναι ακλόνητη.

Το χρονικό

Η δύσκολη περιπέτεια της μικρής Αλεξίας ξεκίνησε το Πάσχα του 2019 όταν, κατά τη διάρκεια του γλεντιού και ενώ το 8χρονο τότε παιδί έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του σπιτιού του, ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος.

Οι γονείς της έντρομοι έτρεξαν κοντά της και διαπίστωσαν πως έχανε αρκετό αίμα από το κεφάλι. Οι γιατροί στο ΠΑΙΔΩΝ όπου μεταφέρθηκε, έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί για έξι μήνες.

Της νοσηλείας της ακολούθησε θεραπεία, επί 5,5 μήνες, σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης, στο Αμβούργο.

Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, δράστης του συμβάντος ήταν ένας 54χρονος που την ημέρα εκείνη έριχνε «μπαλωθιές» στο χωριό Λεοντάρι. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων και είχε αφεθεί ελεύθερος.

