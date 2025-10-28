Ψυχρολουσία στους Εργατικούς: Για πρώτη φορά ο Φάρατζ μπροστά από τον Στάρμερ στις δημοσκοπήσεις

Ψυχρολουσία έχει προκαλέσει στους Εργατικούς η νέα δημοσκόπηση της Ipsos, στην οποία ο Νάιτζελ Φάρατζ από το ακροδεξιό Reform Uk αναδεικνύεται καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.

Στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, το 33% απάντησε ο Νάιτζελ Φάρατζ έναντι 30% που συγκέντρωσε ο νυν Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι «είναι τιμή» για τον ίδιο η συγκεκριμένη εξέλιξη και ότι «δεν θα απογοητεύσει τους πολίτες».

Ανεβαίνει σταθερά το Reform UK σε δημοτικότητα

Στην δημοσκόπηση καταγράφεται η ενίσχυση της δημοτικότητας του Reform UK σε βασικά θέματα πολιτικής, όπως οικονομία, μετανάστευση, φορολογία και δημόσιες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητα των Εργατικών υποχωρεί 3,5%.

Την ίδια ώρα, σε έρευνα της YouGov το Εργατικό Κόμμα υποχωρεί στο 17%, 10 μονάδες πίσω από το Reform UK και μόλις μία μονάδα μπροστά από τους Πράσινους. Πρόκειται για χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει από τις εκλογές.

