Ψευδείς ισχυρισμοί στο διαδίκτυο έπληξαν την ποιότητα ζωής της Μπριζίτ Μακρόν, λέει η κόρη της στο δικαστήριο

Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν κατέθεσε σε δικαστήριο του Παρισιού ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί στο διαδίκτυο ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας έχουν βλάψει την ποιότητα ζωής της μητέρας της, αφήνοντάς την να ανησυχεί καθημερινά.

Η 41χρονη δικηγόρος Τιφαίν Οζιέρ κλήθηκε ως μάρτυρας στη δίκη 10 ατόμων που κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, μέσω της δημιουργίας ή αναδημοσίευσης αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι ήταν άνδρας.

Η Οζιέρ είπε ότι φωτογραφίες της μητέρας της, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών καλοκαιρινών φωτογραφιών, είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο με αρνητικά σχόλια. «Η συνέπεια είναι τώρα ότι πρέπει συστηματικά να προσέχει τι φοράει, πώς συμπεριφέρεται, ανεξάρτητα από το τι κάνει στην καθημερινότητά της, επειδή γνωρίζει ότι η εικόνα της μπορεί να παραμορφωθεί για να εξυπηρετήσει αυτές τις επιθέσεις».

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, δικάζονται στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν. Μερικοί από τους κατηγορούμενους είχαν μικρό αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι ήταν πιο γνωστοί. Όλοι κατηγορούνται για κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Η Οζιέρ, η οποία είναι ένα από τα τρία παιδιά από τον πρώτο γάμο της Μπριζίτ Μακρόν, είπε ότι η μητέρα της είχε επηρεαστεί από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν προκαλέσει «επιδείνωση της υγείας της» και «επιδείνωση της ποιότητας ζωής της».

Είπε: «Δεν περνάει ούτε μέρα ούτε εβδομάδα χωρίς κάποιος να μην της μιλήσει γι’ αυτό… Αυτό που είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτήν είναι οι επιπτώσεις στην οικογένειά της… Τα εγγόνια της ακούν τι λέγεται: “Η γιαγιά σου λέει ψέματα” ή “Η γιαγιά σου είναι ο παππούς σου“. Αυτό την επηρεάζει πολύ. Δεν ξέρει πώς να το σταματήσει… Δεν έχει εκλεγεί, δεν έχει επιδιώξει τίποτα και δέχεται συνεχώς αυτές τις επιθέσεις. Εγώ -ως κόρη, γυναίκα και μητέρα- δεν θα ευχόμουν τη ζωή της σε κανέναν».

Η Οζιέρ είπε ότι η μητέρα της είχε πλέον «τη συνεχή συμπεριφορά να είναι σε εγρήγορση ότι η παραμικρή εικόνα της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της για να τροφοδοτήσει επιθέσεις μίσους. Έτσι, δεν μπορεί να έχει ηρεμία στις καθημερινές της δραστηριότητες… Είναι αδύνατο να έχει μια φυσιολογική ζωή χωρίς να τίθεται αυτό το ζήτημα, οι επιθέσεις των οποίων είναι ο στόχος. Συστηματικά, η ταυτότητά της αμφισβητείται, οι άνθρωποι της μιλάνε συνεχώς γι’ αυτό».

Η Οζιέρ είπε ότι οι ισχυρισμοί ότι η μητέρα της ήταν άντρας ήταν σαν «ανεμοστρόβιλος που δεν σταματά ποτέ».

Η δίκη του Παρισιού είναι η τελευταία φάση μιας νομικής μάχης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά του ψευδούς ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι ένας άνδρας ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Οι Μακρόν έχουν επίσης καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ για δυσφήμιση κατά της συντηρητικής podcaster Κάντανς Όουενς για ενίσχυση και επανάληψη του ισχυρισμού. Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ αναφέρει ότι η κατηγορία ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι ένας άνδρας που ονομάζεται Ζαν-Μισέλ Τρονιέ είναι εντελώς ψευδής και ότι ο Τρονιέ είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος αδελφός της Μπριζίτ Μακρόν. Ο Τρονιέ, 80 ετών, ζει στην πόλη Αμιένη της βόρειας Γαλλίας, όπου μεγάλωσε με την Μπριζίτ και τα αδέλφια τους σε μια οικογένεια διάσημη για την επιχείρηση σοκολάτας που δραστηριοποιείται.

Η Οζιέρ είπε στο δικαστήριο ότι είχε δει τον θείο της πριν από μερικούς μήνες και «ήταν πραγματικά καλά».

Η ψευδής θεωρία σχετικά με το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν διαδόθηκε εν μέρει επειδή η σχέση των Μακρόν αποτελούσε εδώ και καιρό θέμα σχολίων στο διαδίκτυο. Η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία είναι 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της, γνώρισε για πρώτη φορά τον Εμανουέλ Μακρόν όταν ήταν καθηγήτρια γαλλικών στο γυμνάσιο Ιησουιτών του στην Αμιένη, όπου τον σκηνοθέτησε σε μια σχολική θεατρική παράσταση.

Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ κατά της Όουενς ανέφερε: «Μέσω του θεατρικού προγράμματος του σχολείου, ο Πρόεδρος Μακρόν και η κυρία Μακρόν δημιούργησαν μια βαθύτερη πνευματική σύνδεση». Πρόσθεσε: «Ανά πάσα στιγμή, η σχέση δασκάλου-μαθητή μεταξύ της κυρίας Μακρόν και του Προέδρου Μακρόν παρέμεινε εντός των ορίων του νόμου». Η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία έχει τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο, χώρισε το 2006 και αυτή και ο Εμανουέλ Μακρόν παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο, όταν εκείνος ήταν 30 ετών.

