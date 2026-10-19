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19.10.2026 17:56

Μελανσόν σε Λεκορνί για τα περί «αποσταθεροποίησης των εκλογών» από την Αριστερά: Αν δεν είναι ψεύτης, να κατονομάσει τους υπεύθυνους

19.10.2026 17:56
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Αιχμηρή απάντηση δίνει ο Ζακ Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, στον πρωθυπουργό της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος νωρίτερα εξαπέλυσε επίθεση στην Αριστερά, κατηγορώντας την για τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου, ενώ επιχείρησε να δείξει το κίνημα ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της ομαλής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών.

«Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοινώνει ότι ένα κίνημα της άκρας αριστεράς επιδιώκει να αμφισβητήσει τις προεδρικές εκλογές. Ως υποψήφιος, εκφράζω την κατάπληξή μου, καθώς δεν έχω ακούσει κανέναν να αναφέρεται σε αυτό – ούτε κατ’ ιδίαν ούτε δημόσια, ούτε καν σε κάποιο σύνθημα διαμαρτυρίας οπουδήποτε.

Αν ο Πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, ούτε κάποιος που επιδιώκει να προκαλέσει αναταραχή, οφείλει να κατονομάσει τους υπεύθυνους και να τεκμηριώσει την κατηγορία του. Διαφορετικά, ας ζητήσει συγγνώμη, ας σωπάσει και ας σταματήσει να υποδαυλίζει την αναταραχή – όπως άλλωστε πράττει, από κοινού με τον Αστυνομικό Διευθυντή του Παρισιού και τον Υπουργό Εσωτερικών (ο οποίος, τουλάχιστον, είχε την αξιοπρέπεια να υποβάλει την παραίτησή του)».

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί τόνισε πως «υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ομάδων που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να θέσει σε αμφισβήτηση το χρονοδιάγραμμα και η διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών».

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