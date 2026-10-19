Μελανσόν σε Λεκορνί για τα περί «αποσταθεροποίησης των εκλογών» από την Αριστερά: Αν δεν είναι ψεύτης, να κατονομάσει τους υπεύθυνους

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Αιχμηρή απάντηση δίνει ο Ζακ Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, στον πρωθυπουργό της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος νωρίτερα εξαπέλυσε επίθεση στην Αριστερά, κατηγορώντας την για τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου, ενώ επιχείρησε να δείξει το κίνημα ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της ομαλής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών.

«Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοινώνει ότι ένα κίνημα της άκρας αριστεράς επιδιώκει να αμφισβητήσει τις προεδρικές εκλογές. Ως υποψήφιος, εκφράζω την κατάπληξή μου, καθώς δεν έχω ακούσει κανέναν να αναφέρεται σε αυτό – ούτε κατ’ ιδίαν ούτε δημόσια, ούτε καν σε κάποιο σύνθημα διαμαρτυρίας οπουδήποτε.

Αν ο Πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, ούτε κάποιος που επιδιώκει να προκαλέσει αναταραχή, οφείλει να κατονομάσει τους υπεύθυνους και να τεκμηριώσει την κατηγορία του. Διαφορετικά, ας ζητήσει συγγνώμη, ας σωπάσει και ας σταματήσει να υποδαυλίζει την αναταραχή – όπως άλλωστε πράττει, από κοινού με τον Αστυνομικό Διευθυντή του Παρισιού και τον Υπουργό Εσωτερικών (ο οποίος, τουλάχιστον, είχε την αξιοπρέπεια να υποβάλει την παραίτησή του)».

Sébastien Lecornu annonce qu’un mouvement de l’ultragauche veut mettre en cause l’élection présidentielle. En tant que candidat, j’exprime mon étonnement, car je n’ai pas entendu qui que ce soit parler de cela, ni en privé ni en public, ni dans aucun mot d’ordre de manifestation où que ce soit. Si le Premier ministre n’est pas un menteur ni une personne qui veut organiser le désordre, il doit nommer et prouver son accusation. Sinon, qu’il s’excuse, se taise et cesse d’attiser le désordre comme il le fait, lui, le préfet de police de Paris et le ministre de l’Intérieur, qui a eu au moins la classe de proposer sa démission. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 19, 2026

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί τόνισε πως «υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ομάδων που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να θέσει σε αμφισβήτηση το χρονοδιάγραμμα και η διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών».

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