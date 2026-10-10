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10.10.2026 21:33

Πολωνία: 21χρονος φοιτητής μαχαίρωσε δύο ανήλικες και μία 24χρονη σε κολέγιο – Η 3η επίθεση μέσα σε λίγες μέρες

10.10.2026 21:33
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Τρία άτομα τραυματίστηκαν το Σάββατο (10/10) μετά από επίθεση με μαχαίρι σε κολέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαρσοβία. Πρόκειται για τρίτο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στη χώρα μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Όπως αναφέρει το Reuters, χθες (9/10) χιλιάδες αστυνομικοί επισκέφθηκαν σχολεία σε ολόκληρη την Πολωνία σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τους μαθητές, καθώς οι δύο προηγούμενες επιθέσεις με μαχαίρι από εφήβους προκάλεσαν φήμες για πιθανές περαιτέρω επιθέσεις.

«Σήμερα στις 12:30, λάβαμε αναφορά για περιστατικό που αφορούσε τη χρήση επικίνδυνου όπλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Jakub Filipiak. «Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Δύο άλλοι περαστικοί υπέστησαν επίσης τραύματα, αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν», ενώ πρόσθεσε πως δράστης ήταν ένας 21χρονος φοιτητής του κολεγίου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP ανέφερε ότι τα θύματα ήταν δύο 17χρονες κοπέλες και μια 24χρονη γυναίκα που είχαν έρθει για να υποβάλουν έγγραφα εγγραφής. Ο δράστης και τα θύματα φέρεται πως δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Η Αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι είχε επιθεωρήσει περίπου 50.000 εγκαταστάσεις από την Παρασκευή και είχε συλλάβει 76 άτομα. Οι Αρχές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν έφηβοι που είχαν διατυπώσει απειλές στο διαδίκτυο.

Την Πέμπτη, ένας 15χρονος πρώην μαθητής που φορούσε κάμερα στο κράνος του σκότωσε έναν επιστάτη και τραυμάτισε δύο δασκάλους σε ένα δημοτικό σχολείο στο Leszczydol-Nowiny, βορειοανατολικά της Βαρσοβίας.

Την Τετάρτη, ένας 19χρονος τραυμάτισε 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του, σε ένα σχολείο στην Ostroleka, βόρεια της πρωτεύουσας.

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