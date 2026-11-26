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Τη δημιουργία του «Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος» στην Πλάκα, που θα φιλοξενεί το αρχείο και προσωπικά αντικείμενα του τραγουδοποιού, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Το υπουργείο προχωρά στη δημιουργία του μουσείου σε συνεργασία με την υπό ίδρυση ΑΜΚΕ «Ο Μικρός Μονομάχος», της οποίας πρόεδρος είναι η Άσπα Σαββοπούλου.

Σε συνάντηση εργασίας της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, με την Άσπα Σαββοπούλου, συζητήθηκε η δημιουργία του μουσείου, που θα είναι αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και την καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού.

Το μουσείο θα στεγαστεί σε ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 18, στην Πλάκα, το οποίο παραχωρεί για αυτό τον σκοπό το υπουργείο Πολιτισμού.

«Ένα χρέος που ξεπληρώνει η Ελλάδα στον Διονύση Σαββόπουλο»

«Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που δείχνει η Άσπα Σαββοπούλου στο υπουργείο Πολιτισμού, καταθέτοντας το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου τραγουδοποιού μας, για να δημιουργηθεί το “Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος”. Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία του μουσείου είναι «ένα χρέος που ξεπληρώνει η Ελλάδα» στον Διονύση Σαββόπουλο.

«Ένας χώρος όπου το έργο του Διονύση θα συναντά τις γενιές του αύριο»

Η δημιουργία του μουσείου είναι «ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα», επεσήμανε η Άσπα Σαββοπούλου. «Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο», πρόσθεσε και ευχαρίστησε τη Λίνα Μενδώνη και το υπουργείο Πολιτισμού.

Στόχος, κατέληξε, είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου πολιτισμού, «όπου το έργο του Διονύση θα συνεχίσει να συνομιλεί με το σήμερα και να συναντά τις γενιές του αύριο κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο του».

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