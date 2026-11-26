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Συναγερμός σήμανε στον σταθμό Ομόνοιας του Μετρό.
Τσάντα που περιείχε πυροτεχνήματα πήρε φωτιά στην έξοδο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.
Η φωτιά σβήστηκε πριν επεκταθεί.
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