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Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος χαρακτήρισε θεσμικά «απαξιωτική» την αναφορά του πρώην αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Γιώργου Σταυρόπουλου, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού και πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αντώνη Ρουπακιώτη περί «ανεξέλεγκτης» αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Η ανεξέλεγκτη σημερινή αρμοδιότητα ενός μόνο εισαγγελικού λειτουργού και μάλιστα του ανώτατου πρέπει να περιορισθεί δραστικά. Η συλλογικότητα άλλωστε των μελών στη σύνθεση ενός οργάνου συμβάλλει στην πλέον αμερόληπτη λειτουργία του» είχε αναφέρει ο κ. Σταυρόπουλος προκαλώντας την αντίδραση της ΕΕΕ.

Η τελευταία σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει:

«Ο χαρακτηρισμός των αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως «ανεξέλεγκτων», χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες που αμφισβητούνται και στις εγγυήσεις που θεωρούνται ανεπαρκείς, είναι θεσμικά απαξιωτικός, προδίδει δε αδικαιολόγητη άγνοια της εισαγγελικής λειτουργίας και εκθέτει εκείνον που τον διατυπώνει».

Και συνεχίζει η ΕΕΕ, στην ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στον κ. Σταυρόπουλο:

«Δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση εξουσίας που ασκείται εκτός κανόνων και εγγυήσεων. Η προέλευση τέτοιων κρίσεων από πρόσωπα με μακρά δικαστική διαδρομή καθιστά την ευθύνη γνώσης και ακρίβειας ακόμη μεγαλύτερη».

Μάλιστα, η ΕΕΕ δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι «η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για αξιολογικές διαβαθμίσεις του κύρους των κλάδων και των λειτουργών της» και συνεχίζει: «Η προσφορά κάθε δικαιοδοτικού κλάδου είναι ουσιώδης και ιστορικά δικαιωμένη. Ούτε η ακεραιότητα αποτελεί προνόμιο ορισμένου κλάδου ούτε επιτρέπεται να τίθεται υπό γενικευμένη αμφισβήτηση για τους υπόλοιπους. Η ποινική δικαιοσύνη και η εισαγγελική λειτουργία αποτελούν θεμελιώδεις εγγυήσεις για την ελευθερία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών και είναι πλήρως καταξιωμένη στη συνείδηση του Ελληνικού λαού».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΕΕ, η οποία υπογράφεται από την πρόεδρό της Ειρήνη Χρυσογιάννη και τον γενικό γραμματέα Θεολόγο Δελλήβεη-Δομένικο, αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσίευμα που μεταφέρει απόψεις επίτιμου ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας περί «ανεξέλεγκτης» αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η διατύπωση προτάσεων για την οργάνωση της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμιτή συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Προϋποθέτει, όμως, πλήρη γνώση και ακριβή αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου, ιδίως όταν αυτές αφορούν στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία κορυφαίων δικαστικών θεσμών.

Ο χαρακτηρισμός των αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως «ανεξέλεγκτων», χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες που αμφισβητούνται και στις εγγυήσεις που θεωρούνται ανεπαρκείς, είναι θεσμικά απαξιωτικός, προδίδει δε αδικαιολόγητη άγνοια της εισαγγελικής λειτουργίας και εκθέτει εκείνον που τον διατυπώνει.

Δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση εξουσίας που ασκείται εκτός κανόνων και εγγυήσεων. Η προέλευση τέτοιων κρίσεων από πρόσωπα με μακρά δικαστική διαδρομή καθιστά την ευθύνη γνώσης και ακρίβειας ακόμη μεγαλύτερη.

Η εισαγγελική λειτουργία έχει αυτοτελή και ουσιώδη αποστολή στην απονομή της Δικαιοσύνης, ρητά προβλεπόμενη από το Σύνταγμα.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί υπηρετούν τη νομιμότητα, την προστασία των δικαιωμάτων και τη διερεύνηση του εγκλήματος, με ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη.

Η αποτίμηση του έργου και των αρμοδιοτήτων τους απαιτεί γνώση των εγγυήσεων, των υποχρεώσεων και των πραγματικών συνθηκών άσκησης των καθηκόντων τους.

Η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για αξιολογικές διαβαθμίσεις του κύρους των κλάδων και των λειτουργών της. Η προσφορά κάθε δικαιοδοτικού κλάδου είναι ουσιώδης και ιστορικά δικαιωμένη.

Ούτε η ακεραιότητα αποτελεί προνόμιο ορισμένου κλάδου ούτε επιτρέπεται να τίθεται υπό γενικευμένη αμφισβήτηση για τους υπόλοιπους.

Η ποινική δικαιοσύνη και η εισαγγελική λειτουργία αποτελούν θεμελιώδεις εγγυήσεις για την ελευθερία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών και είναι πλήρως καταξιωμένη στη συνείδηση του Ελληνικού λαού».

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