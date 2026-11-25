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Στιγμές πανικού βίωσε μια 20χρονη φοιτήτρια στο κέντρο του Ρεθύμνου, όταν ένας 46χρονος φέρεται να την θώπευσε και να την ακολούθησε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 20χρονης, δράστης της επίθεσης ήταν ένας 46χρονος ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όχι μόνο τη θώπευσε αλλά την ακολούθησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου στη λεωφόρο Κουντουριώτη, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 46χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη νεαρή φοιτήτρια και την θώπευσε, με την ίδια να αντιδρά άμεσα, απωθώντας τον και περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να την ακολουθεί, με αποτέλεσμα η 20χρονη να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να εντοπίζουν τον 46χρονο και να προχωρούν στη σύλληψή του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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