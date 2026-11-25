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Σήμα κινδύνου για την επιβίωση χιλιάδων ογκολογικών ασθενών εκπέμπει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος (ΟΚΕ), με αφορμή τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027 στις αρμόδιες Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής.
Με παρέμβασή της προς τον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η Ομοσπονδία ζητά άμεσες νομοθετικές τροπολογίες, τονίζοντας πως το κόστος της νόσου και η ακρίβεια έχουν οδηγήσει τους ασθενείς σε οικονομικό αδιέξοδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΟΚΕ, η αγοραστική δύναμη των ασθενών έχει καταρρεύσει.
Την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός της περιόδου 2019–2026 ξεπερνά το 35%–45%, οι συντάξεις αναπηρίας παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα 300 έως 500 ευρώ.
Ακόμη δυσμενέστερη είναι η θέση όσων λαμβάνουν ποσοστό αναπηρίας κάτω του 80%, καθώς περιορίζονται σε ποσά της τάξης των 223€ και 335€, ενώ η προβλεπόμενη αύξηση 3% στα επιδόματα κρίνεται ανεπαρκής έναντι των πληθωριστικών πιέσεων (10,2%–10,6%).
Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, για έναν ογκολογικό ασθενή τα φάρμακα, οι μετακινήσεις για θεραπείες και η ειδική διατροφή αποτελούν όρο επιβίωσης και όχι πολυτέλεια.
Παράλληλα, απαντώντας στα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, η ΟΚΕ επισημαίνει πως υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, όπως το αποθεματικό του ΑΚΑΓΕ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) που ανέρχεται σε 23-25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι τα ποσά αυτά επιστρέφουν άμεσα στην πραγματική οικονομία μέσω του ΦΠΑ, ενώ μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι από τον περιορισμό μη αναγκαίων κρατικών δαπανών (προβολή, δημόσιες σχέσεις, απευθείας αναθέσεις).
Η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος θέτει ενώπιον του πολιτικού συστήματος ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρυθμίσεων, ζητώντας την άμεση ενσωμάτωσή τους στον νέο Προϋπολογισμό:
1. Ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος και των επιδομάτων:
2. Μηδενισμός του κόστους υγείας και δικλίδες στα ΚΕΠΑ:
3. Προστασία της πρώτης κατοικίας και διευκόλυνση στη διαβίωση:
Καταλήγοντας, η ΟΚΕ απευθύνει κάλεσμα ευθύνης τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, να υιοθετήσουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη απέναντι στους ογκολογικούς ασθενείς και τα άτομα με αναπηρία.
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