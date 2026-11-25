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Σήμα κινδύνου για την επιβίωση χιλιάδων ογκολογικών ασθενών εκπέμπει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος (ΟΚΕ), με αφορμή τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027 στις αρμόδιες Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής.

Με παρέμβασή της προς τον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η Ομοσπονδία ζητά άμεσες νομοθετικές τροπολογίες, τονίζοντας πως το κόστος της νόσου και η ακρίβεια έχουν οδηγήσει τους ασθενείς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Απορρόφηση των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΟΚΕ, η αγοραστική δύναμη των ασθενών έχει καταρρεύσει.

Την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός της περιόδου 2019–2026 ξεπερνά το 35%–45%, οι συντάξεις αναπηρίας παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα 300 έως 500 ευρώ.

Ακόμη δυσμενέστερη είναι η θέση όσων λαμβάνουν ποσοστό αναπηρίας κάτω του 80%, καθώς περιορίζονται σε ποσά της τάξης των 223€ και 335€, ενώ η προβλεπόμενη αύξηση 3% στα επιδόματα κρίνεται ανεπαρκής έναντι των πληθωριστικών πιέσεων (10,2%–10,6%).

Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, για έναν ογκολογικό ασθενή τα φάρμακα, οι μετακινήσεις για θεραπείες και η ειδική διατροφή αποτελούν όρο επιβίωσης και όχι πολυτέλεια.

Παράλληλα, απαντώντας στα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, η ΟΚΕ επισημαίνει πως υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, όπως το αποθεματικό του ΑΚΑΓΕ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) που ανέρχεται σε 23-25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι τα ποσά αυτά επιστρέφουν άμεσα στην πραγματική οικονομία μέσω του ΦΠΑ, ενώ μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι από τον περιορισμό μη αναγκαίων κρατικών δαπανών (προβολή, δημόσιες σχέσεις, απευθείας αναθέσεις).

Τι ζητάει η ΟΚΕ

Η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος θέτει ενώπιον του πολιτικού συστήματος ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρυθμίσεων, ζητώντας την άμεση ενσωμάτωσή τους στον νέο Προϋπολογισμό:

1. Ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος και των επιδομάτων:

Νέο επίδομα τύπου ΕΚΑΣ: Θέσπιση μηνιαίας ενίσχυσης έως 150€ (αντιστρόφως ανάλογης του ύψους της σύνταξης) για χαμηλοσυνταξιούχους αναπηρίας, με χρηματοδότηση από το αποθεματικό του ΑΚΑΓΕ.

Θέσπιση μηνιαίας ενίσχυσης έως 150€ (αντιστρόφως ανάλογης του ύψους της σύνταξης) για χαμηλοσυνταξιούχους αναπηρίας, με χρηματοδότηση από το αποθεματικό του ΑΚΑΓΕ. Κατάργηση της κλιμάκωσης: Χορήγηση του 100% της Εθνικής Σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ποσοστού.

Χορήγηση του 100% της Εθνικής Σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ποσοστού. Αναπροσαρμογή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ: Σωρευτική αύξηση 10% (για την περίοδο 2023–2026) στο επίδομα βαριάς αναπηρίας των 338€ και στα λοιπά αναπηρικά επιδόματα, καθώς και αύξηση 15% στο Επίδομα Κίνησης (διαμόρφωση στα 200€).

Σωρευτική αύξηση 10% (για την περίοδο 2023–2026) στο επίδομα βαριάς αναπηρίας των 338€ και στα λοιπά αναπηρικά επιδόματα, καθώς και αύξηση 15% στο Επίδομα Κίνησης (διαμόρφωση στα 200€). Επικουρικές και Δώρα: Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις, κατάργηση των μειώσεων του Ν. 4093/12 και της παρακράτησης, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού/σύνταξης (Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας).

Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις, κατάργηση των μειώσεων του Ν. 4093/12 και της παρακράτησης, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού/σύνταξης (Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας). Έκτακτη ενίσχυση & Θέρμανση: Αύξηση κατά 50% τόσο της ετήσιας ενίσχυσης των 400€ όσο και του επιδόματος θέρμανσης για συνταξιούχους αναπηρίας και ΑμεΑ με ποσοστό 50% και άνω.

2. Μηδενισμός του κόστους υγείας και δικλίδες στα ΚΕΠΑ:

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα: Πλήρης κατάργηση της συμμετοχής στη συνταγογράφηση φαρμάκων για όσους έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 80% και άνω από τα ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε πάθηση, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Πλήρης κατάργηση της συμμετοχής στη συνταγογράφηση φαρμάκων για όσους έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 80% και άνω από τα ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε πάθηση, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει στις διαγνωστικές εξετάσεις. Δωρεάν νοσήλια: Καμία οικονομική επιβάρυνση στα Δημόσια Νοσοκομεία (εξετάσεις και νοσηλεία) για τους οικονομικά ευάλωτους ογκολογικούς ασθενείς.

Καμία οικονομική επιβάρυνση στα Δημόσια Νοσοκομεία (εξετάσεις και νοσηλεία) για τους οικονομικά ευάλωτους ογκολογικούς ασθενείς. Προστασία ασθενών άνω των 55–60 ετών στα ΚΕΠΑ: Θέσπιση κριτηρίων ώστε η κρίση των επιτροπών να λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της νόσου, την ηλικιακή επιβάρυνση και την πραγματική δυνατότητα εργασίας —και όχι απλώς τη χρονική διάρκεια της αναπηρίας— αποτρέποντας αιφνίδιες διακοπές συντάξεων σε ηλικίες όπου η επαγγελματική επανένταξη είναι πρακτικά αδύνατη.

3. Προστασία της πρώτης κατοικίας και διευκόλυνση στη διαβίωση:

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για συνταξιούχους αναπηρίας και ΑμεΑ (50% και άνω), χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για συνταξιούχους αναπηρίας και ΑμεΑ (50% και άνω), χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. «Ασπίδα» κατά των πλειστηριασμών: Νομοθετική θωράκιση της πρώτης κατοικίας των ογκολογικών ασθενών, των χρονίως πασχόντων και των ΑμεΑ, συνοδευόμενη από μέτρα στεγαστικής στήριξης.

Νομοθετική θωράκιση της πρώτης κατοικίας των ογκολογικών ασθενών, των χρονίως πασχόντων και των ΑμεΑ, συνοδευόμενη από μέτρα στεγαστικής στήριξης. Διεύρυνση δικαιούχων ΚΟΤ: Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και στα κοινωνικά επιδόματα, με παράλληλη συμπερίληψη των φιλοξενούμενων ΑμεΑ.

Καταλήγοντας, η ΟΚΕ απευθύνει κάλεσμα ευθύνης τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, να υιοθετήσουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη απέναντι στους ογκολογικούς ασθενείς και τα άτομα με αναπηρία.

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